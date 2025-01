價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

好市多雖然以價格實惠著稱,但有六種商品會員認為並不划算。(美聯社)

好市多 (Costco)以物品價格實惠著名,吸引很多人申請會員前往採購,但若以特價購入商品,要吃之前發現已經壞了,或是要使用之前才看到超過有效期限,東西只能丟掉重買,這樣其實沒有省到錢。Eat This Not That報導,他們搜尋網路上好市多會員對商品的評價,統計出有六種商品會員普遍認為不划算,在其他地方購買CP值更高。

1. 生雞肉

好市多的生雞肉不如烤雞那樣令會員瘋狂,一名長島的居民在Reddit上說,當地超市的價格更划算,好市多的雞肉比超市的正常價格多出50%。

2. 飲料和咖啡

有網友說,在地超市的飲料比好市多便宜,他雖然不常喝,可是要買的時候超市通常有特價,買起來比好市多划算。另一名網友說,當地咖啡廳的咖啡價格跟好市多差不多,因此他沒在好市多買過咖啡。

3. 蔬菜和沙拉

許多好市多會員都認為好市多的生鮮產品價格較高,綜合沙拉4.99元,Restaurant Store一份只要3.89元,小番茄好市多賣6元,Restaurant Store賣3.99元,且Restaurant Store無須會員就可購物。

4. 新鮮水果

有Reddit網友說,好市多的水果大部分幾乎比其他店都要貴,例如草莓、西瓜等,價格都比ShopRite和Aldi貴很多,另一名網友表示,好市多的生鮮商品都比較貴,特別是水果,只有生菜划算。

5. 牛奶和雞蛋

一名網友說,Aldi的牛奶和雞蛋比較便宜,他所在的地方,低脂牛奶剛從2.72元降至2.58元,但好市多的牛奶是從3.29元降至2.99元,而好市多的雞蛋雖然也降價了,但還是沒有Aldi的便宜。

6. 清潔劑和牙膏

有網友說,若家裡人口數不夠多,在好市多買大容量的清潔劑也是不划算,因為即便不易腐壞的商品也有使用期限,該名網友說他獨居,常常用不完在好市多買的清潔劑,牙膏也是一樣,放久了就失去功效或效力,更不用說還占空間。