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價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

世界新聞網／輯
好市多雖然以價格實惠著稱，但有六種商品會員認為並不划算。(美聯社)
好市多雖然以價格實惠著稱，但有六種商品會員認為並不划算。(美聯社)

好市多（Costco）以物品價格實惠著名，吸引很多人申請會員前往採購，但若以特價購入商品，要吃之前發現已經壞了，或是要使用之前才看到超過有效期限，東西只能丟掉重買，這樣其實沒有省到錢。Eat This Not That報導，他們搜尋網路上好市多會員對商品的評價，統計出有六種商品會員普遍認為不划算，在其他地方購買CP值更高。

1. 生雞肉

好市多的生雞肉不如烤雞那樣令會員瘋狂，一名長島的居民在Reddit上說，當地超市的價格更划算，好市多的雞肉比超市的正常價格多出50%。

2. 飲料和咖啡

有網友說，在地超市的飲料比好市多便宜，他雖然不常喝，可是要買的時候超市通常有特價，買起來比好市多划算。另一名網友說，當地咖啡廳的咖啡價格跟好市多差不多，因此他沒在好市多買過咖啡。

3. 蔬菜和沙拉

許多好市多會員都認為好市多的生鮮產品價格較高，綜合沙拉4.99元，Restaurant Store一份只要3.89元，小番茄好市多賣6元，Restaurant Store賣3.99元，且Restaurant Store無須會員就可購物。

4. 新鮮水果

有Reddit網友說，好市多的水果大部分幾乎比其他店都要貴，例如草莓、西瓜等，價格都比ShopRite和Aldi貴很多，另一名網友表示，好市多的生鮮商品都比較貴，特別是水果，只有生菜划算。

5. 牛奶和雞蛋

一名網友說，Aldi的牛奶和雞蛋比較便宜，他所在的地方，低脂牛奶剛從2.72元降至2.58元，但好市多的牛奶是從3.29元降至2.99元，而好市多的雞蛋雖然也降價了，但還是沒有Aldi的便宜。

6. 清潔劑和牙膏

有網友說，若家裡人口數不夠多，在好市多買大容量的清潔劑也是不划算，因為即便不易腐壞的商品也有使用期限，該名網友說他獨居，常常用不完在好市多買的清潔劑，牙膏也是一樣，放久了就失去功效或效力，更不用說還占空間。

好市多

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