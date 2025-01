「海洋奇緣2」全球票房破10億元「One of Them Days」奪北美冠軍

迪士尼動畫電影「海洋奇緣2」全球票房狂賣10億元。(美聯社)

迪士尼 公司旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」(Moana 2)全球票房突破10億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月19日的電影市場數據,35部影片北美周末票房(1月17日至19日)報收約7619萬美元,與前一周末相比略有浮動;馬丁路德紀念日長周末4天期間30部影片預估北美票房約9305萬美元,低於去年同期水平。

已連續8周位列北美周末票房十強的「海洋奇緣2」,此番周末票房約得607萬美元、環比減少7%,成為本期榜單中票房跌幅最小的影片。上映一個多月以來,其北美票房約4.45億美元、全球票房達10.12億美元。

1月17日上映的兩部新片「One of Them Days」和「狼人」(Wolf Man),亦衝入本期北美周末票房十強。

據目前估算,喜劇片「One of Them Days」首映周末票房約1160萬美元,以微弱優勢登上榜首。該片開畫反響不俗,主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分73、爛番茄新鮮度97%(62評),CinemaScore打分為A-。

恐怖片「狼人」則以約1055萬美元首映周末票房摘得季軍,獲IMDb評分6.0、MTC評分51、爛番茄新鮮度53%(171評),CinemaScore打分為C-。

奇幻音樂動畫片「獅子王:木法沙」(Mufasa:The Lion King)以約1153萬美元周末票房蟬聯榜單亞軍。上映滿月之際,該片北美票房突破2億美元,全球票房超過5.9億美元。