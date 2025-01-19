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「海洋奇緣2」全球票房破10億元「One of Them Days」奪北美冠軍

中新社／洛杉磯19日電
迪士尼動畫電影「海洋奇緣2」全球票房狂賣10億元。(美聯社)
迪士尼動畫電影「海洋奇緣2」全球票房狂賣10億元。(美聯社)

迪士尼公司旗下奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）全球票房突破10億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月19日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（1月17日至19日）報收約7619萬美元，與前一周末相比略有浮動；馬丁路德紀念日長周末4天期間30部影片預估北美票房約9305萬美元，低於去年同期水平。

已連續8周位列北美周末票房十強的「海洋奇緣2」，此番周末票房約得607萬美元、環比減少7%，成為本期榜單中票房跌幅最小的影片。上映一個多月以來，其北美票房約4.45億美元、全球票房達10.12億美元。

1月17日上映的兩部新片「One of Them Days」和「狼人」（Wolf Man），亦衝入本期北美周末票房十強。 

據目前估算，喜劇片「One of Them Days」首映周末票房約1160萬美元，以微弱優勢登上榜首。該片開畫反響不俗，主要電影網站對其評價為IMDb評分7.2、MTC評分73、爛番茄新鮮度97%（62評），CinemaScore打分為A－。

恐怖片「狼人」則以約1055萬美元首映周末票房摘得季軍，獲IMDb評分6.0、MTC評分51、爛番茄新鮮度53%（171評），CinemaScore打分為C－。

奇幻音樂動畫片「獅子王：木法沙」（Mufasa：The Lion King）以約1153萬美元周末票房蟬聯榜單亞軍。上映滿月之際，該片北美票房突破2億美元，全球票房超過5.9億美元。

奇幻冒險喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）以約860萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。自去年12月20日首映至今，該片北美票房約2.19億美元、全球票房約4.22億美元，均已刷新音速小子系列票房紀錄。 

爆笑喜劇「One of Them Days」在爛番茄獲得極高好評。(美聯社)
爆笑喜劇「One of Them Days」在爛番茄獲得極高好評。(美聯社)

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