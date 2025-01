換血、陰莖震波求回春！47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

強生(右)和自己的兒子換血,追求延緩身體老化。(取材自Instagram/@bryanjohnson_)

為了力求身體回春,美國47歲富豪強生(Bryan Johnson)每年砸將近200萬美元,甚至嘗試三代換血、陰莖震波療法,固定吞54顆藥,就是為了讓自己的身體狀況維持在18歲,不過近日他發現自己服用的免疫抑制藥物雷帕黴素(Rapamycin)會加速自己老化,因此緊急停藥。

綜合媒體報導,身家超過8億元的強生從11年前開始自己的回春計畫,為了讓自己的身體維持在最好的狀況,他制定了一套嚴格的計畫,其中包括上午11時吃晚餐、每天固定吃54顆藥,同時,他還和兒子、爸爸交換血液,透過這些努力,成功讓老化速度減緩了24%。

他為了回春,每天執行嚴格的素食飲食、堅持5時起床,固定吃的補品超過100種。同時,他睡覺時會透過機器監測睡眠品質、計算睡眠時陰莖勃起次數,再透過「陰莖低能量體外震波治療」防止勃起功能障礙。

強生追求回春之路詳細記錄在Netflix 紀錄片「長生不死:矽谷 富豪的逆齡人生」(Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever)中,他曾透露自己服用免疫抑制藥物雷帕黴素(Rapamycin),不過近期他發現,這種藥物會拖自己的回春計畫後腿。

強生指出,自己吃雷帕黴素長達5年,發現自己皮膚發炎、血脂異常、血糖過高,靜止心率也較高,經過評估後,發現這款藥反而會加速老化,因此緊急停藥。事實上,雷帕黴素(Rapamycin)正被研究是否能延緩女性卵巢衰老,但是相關數據都還需要科學驗證,現階段可能要小心服用雷帕黴素會有副作用,包括細菌感染,如肺炎、蜂窩組織炎或咽炎。

