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換血、陰莖震波求回春 47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
強生（右）和自己的兒子換血，追求延緩身體老化。(取材自Instagram/@bryanjohnson_)
強生（右）和自己的兒子換血，追求延緩身體老化。(取材自Instagram/@bryanjohnson_)

為了力求身體回春，美國47歲富豪強生（Bryan Johnson）每年砸將近200萬美元，甚至嘗試三代換血、陰莖震波療法，固定吞54顆藥，就是為了讓自己的身體狀況維持在18歲，不過近日他發現自己服用的免疫抑制藥物雷帕黴素（Rapamycin）會加速自己老化，因此緊急停藥。

綜合媒體報導，身家超過8億元的強生從11年前開始自己的回春計畫，為了讓自己的身體維持在最好的狀況，他制定了一套嚴格的計畫，其中包括上午11時吃晚餐、每天固定吃54顆藥，同時，他還和兒子、爸爸交換血液，透過這些努力，成功讓老化速度減緩了24％。

他為了回春，每天執行嚴格的素食飲食、堅持5時起床，固定吃的補品超過100種。同時，他睡覺時會透過機器監測睡眠品質、計算睡眠時陰莖勃起次數，再透過「陰莖低能量體外震波治療」防止勃起功能障礙。

強生追求回春之路詳細記錄在Netflix紀錄片「長生不死：矽谷富豪的逆齡人生」（Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever）中，他曾透露自己服用免疫抑制藥物雷帕黴素（Rapamycin），不過近期他發現，這種藥物會拖自己的回春計畫後腿。

強生指出，自己吃雷帕黴素長達5年，發現自己皮膚發炎、血脂異常、血糖過高，靜止心率也較高，經過評估後，發現這款藥反而會加速老化，因此緊急停藥。事實上，雷帕黴素（Rapamycin）正被研究是否能延緩女性卵巢衰老，但是相關數據都還需要科學驗證，現階段可能要小心服用雷帕黴素會有副作用，包括細菌感染，如肺炎、蜂窩組織炎或咽炎。

換血、陰莖震波求回春！47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

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