好市多新品焦糖餅乾奶油慕斯 嚐鮮粉絲喊滿分推薦

好市多近期推出Delici的焦糖餅乾奶油慕斯。(翻攝Instagram @costcobuys)

當大家在為聖誕節 採買餅乾、薄荷口味甜點的時候,好市多 (Costco )推出新款應景甜點,來自比利時品牌Delici的「焦糖餅乾奶油慕斯」,香甜濃厚的口味和酥脆綿密交織的口感讓已經嘗鮮者大喊好好吃,給出滿分推薦。

Eat This Not That報導,這款焦糖餅乾奶油慕斯一份有六杯,一杯重2.68盎司,售價10.99元。

焦糖奶油餅乾慕斯裝在玻璃杯中,共分三層,最底層是焦糖餅乾抹醬,中間是奶油口感的焦糖餅乾慕斯及焦糖餅乾甘納許,最上層則灑上焦糖餅乾碎屑;包裝上寫「絲滑口感的慕斯配上美味又酥脆的焦糖餅乾」。

好市多粉絲Indtagram用戶 @costcobuys本周在社群平台上貼出這款新品的影片,說這個甜點一吃就會愛上,引發網友熱烈回應。

常介紹大賣場商品的Instagram帳號@ whats_in_your_cart也貼出焦糖餅乾奶油慕斯的影片,說這甜點看起來就很好吃。也有已經搶先買到的網友說非常好吃,若滿分是十分她會給出十分高分。

這不是好市多第一次推出Delici的產品,Delici先前就曾在好市多販售一份單杯的比利時巧克力慕斯。

好市多近期販售的杯裝甜點還有義大利提拉米蘇杯,一樣是一份六杯裝,售價14.11元。