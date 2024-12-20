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好市多新品焦糖餅乾奶油慕斯 嚐鮮粉絲喊滿分推薦

世界新聞網／輯
好市多近期推出Delici的焦糖餅乾奶油慕斯。(翻攝Instagram @costcobuys)
好市多近期推出Delici的焦糖餅乾奶油慕斯。(翻攝Instagram @costcobuys)

當大家在為聖誕節採買餅乾、薄荷口味甜點的時候，好市多Costco）推出新款應景甜點，來自比利時品牌Delici的「焦糖餅乾奶油慕斯」，香甜濃厚的口味和酥脆綿密交織的口感讓已經嘗鮮者大喊好好吃，給出滿分推薦。

Eat This Not That報導，這款焦糖餅乾奶油慕斯一份有六杯，一杯重2.68盎司，售價10.99元。

焦糖奶油餅乾慕斯裝在玻璃杯中，共分三層，最底層是焦糖餅乾抹醬，中間是奶油口感的焦糖餅乾慕斯及焦糖餅乾甘納許，最上層則灑上焦糖餅乾碎屑；包裝上寫「絲滑口感的慕斯配上美味又酥脆的焦糖餅乾」。

好市多粉絲Indtagram用戶 @costcobuys本周在社群平台上貼出這款新品的影片，說這個甜點一吃就會愛上，引發網友熱烈回應。

常介紹大賣場商品的Instagram帳號@ whats_in_your_cart也貼出焦糖餅乾奶油慕斯的影片，說這甜點看起來就很好吃。也有已經搶先買到的網友說非常好吃，若滿分是十分她會給出十分高分。

這不是好市多第一次推出Delici的產品，Delici先前就曾在好市多販售一份單杯的比利時巧克力慕斯。

好市多近期販售的杯裝甜點還有義大利提拉米蘇杯，一樣是一份六杯裝，售價14.11元。

好市多 Costco 聖誕節

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