大力水手、丁丁版權滿95年 2025年起可無償使用

比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁(Tintin)。 美聯社

許多人耳熟能詳的卡通人物大力水手卜派和丁丁明年1月1日將進入美國公眾領域,意味著無須經過版權所有人的許可或支付相關費用,就能使用和改編這些角色。

美聯社報導,今年進入公共領域的作品雖不如去年米老鼠(Mickey Mouse)那般具指標性,但包括多項經典之作,例如「大力水手」(Popeye the Sailor)及比利 時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁(Tintin)等人物。

大力水手以粗壯的前臂、含糊的語調及好鬥的性格著稱,於1929年在報紙的連載漫畫「頂針戲院」(Thimble Theater)首次登場,創作者是希加(E.C. Segar)。

不過,和去年進入公共領域的米老鼠,以及2022年的小熊維尼(Winnie the Pooh)一樣,只有最初的版本可以無償使用。而帶給卜派神奇力量來源的菠菜,並非一開始就有,因此使用上可能會衍生法律爭端。

同樣地,1933年的大力水手動畫,以及1980年由勞勃阿特曼(Robert Altman)執導,羅賓威廉斯(Robin Williams)飾演卜派,雪莉杜瓦(Shelley Duvall)飾演奧莉薇的真人版大力水手電影,也不在公共領域之列,仍受到版權保護。

比利時漫畫家「艾爾吉」(Herge)筆下的年輕記者丁丁則是歐洲20世紀期間最受歡迎的漫畫人物之一。

丁丁最早現身在比利時報紙「20世紀」(Le Vingtieme Siecle),後來成為每週連載,丁丁漫畫首次現身美國也是在1929年,但丁丁的紅髮則是在幾年後才出現,就跟大力水手的菠菜一樣,使用上可能會衍生法律爭端。

同時,福克納(William Faulkner)和海明威(Ernest Hemingway)的多部小說及其他1929年問世作品也將失去版權保護。

杜克大學公共領域研究中心(Duke's Center for the Study of Public Domai)主任兼法學院教授詹金斯(Jennifer Jenkins)說:「這是一座寶庫,10幾部新的米老鼠卡通,包括米老鼠第一次開口說話,以及戴上熟悉的白手套。」

詹金斯還說,還有福克納和海明威的作品,以及希區考克(Alfred Hitchcock)、塞西爾戴米爾(Cecil B. DeMille)、約翰福特(John Ford)等導演執導的首批有聲電影,和爵士鋼琴傳奇大師「胖子華勒」(Fats Waller)、爵士樂 大師柯爾波特(Cole Porter),與著名作曲家蓋希文(George Gershwin)的經典音樂作品。令人相當興奮。