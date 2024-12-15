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「海洋奇緣2」北美周末票房3連冠 全球票房破7億

中新社／洛杉磯15日電
「海洋奇緣2」具備炫目驚人的海洋特效。(圖／迪士尼影業提供)
「海洋奇緣2」具備炫目驚人的海洋特效。(圖／迪士尼影業提供)

奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）力奪北美周末票房三連冠，全球票房突破7億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月15日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（12月13日至15日）報收約9153萬美元，較前一周末減少約33%，時隔三周再次跌至一億美元之下。 

隨著放映影院數量開始減少，「海洋奇緣2」此番周末票房環比下跌48.1%，但仍以約2662萬美元領跑最新一期北美周末票房排行榜，成為2024年北美周末票房第7個三連冠得主。這部迪士尼公司旗下力作北美票房現約3.38億美元、全球票房逾7.17億美元，均已迅速超過2016年11月推出的第一部「海洋奇緣」（Moana）。在2024年全球年度票房排行榜上，「海洋奇緣2」業已超越由「沙丘2」（Dune：Part Two）升至第4位。 

「海洋奇緣2」全球票房已累積7億美元。(圖／迪士尼影業提供)
「海洋奇緣2」全球票房已累積7億美元。(圖／迪士尼影業提供)

改編自百老匯同名音樂劇的奇幻歌舞愛情片「魔法壞女巫」（Wicked），以約2250萬美元連續第三次摘得北美周末票房亞軍。該片北美票房現約3.59億美元，以較小優勢暫時領先於「海洋奇緣2」，列2024年北美年度票房榜第4位。其全球票房現約5.25億美元，居2024年全球年度票房榜第8位。 

12月13日上映的新片「獵人克萊文」（Kraven the Hunter），以約1100萬美元首映周末票房奪得最新一期北美周末票房榜季軍。這部驚悚動作片開畫反響欠佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.5、MTC評分35、爛番茄新鮮度15%（103評），CinemaScore打分為C。 

同日亮相的另一個新面孔「魔戒：洛汗人之戰」（The Lord of the Rings：The War of the Rohirrim），以約460萬美元首映周末票房登上本期榜單第5位。這部奇幻動作動畫片開畫口碑平平，獲IMDb評分6.7、MTC評分54、爛番茄新鮮度51%（85評），CinemaScore打分為B。

此外，動作冒險劇情片「神鬼戰士2」（Gladiator II）以約780萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，北美票房現約1.46億美元、全球票房約3.99億美元。

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