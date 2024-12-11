學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

加州急診醫師惠廷頓分享從海豹部隊學來的午睡姿勢，稱這種姿勢睡十分鐘就能恢復精神。(翻攝TikTok@drjoe_md)

如果很累卻又只有幾分鐘可以休息還能恢復精神嗎？急診醫生惠廷頓（Joe Whittington）分享從特種部隊海豹部隊啟發的午睡方式和姿勢，讓人可以在短短幾分鐘內恢復精神，他的影片也在網路上瘋傳。

紐約郵報（New York Post）報導，惠廷頓是加州的急診科醫師，在TikTok 上以「Joe MD」為名，常分享醫學相關資訊，有210萬人追蹤他。

惠廷頓近期在影片分享從海豹部隊得到啟發的午睡方式，表示這方式獲得很多精銳部隊成員認證。

惠廷頓在影片中表示，找一張床或沙發，在邊邊躺在地上，把腿「搭」上去，也就是把腿抬高將小腿放床上或沙發上，雙腿彎曲呈九十度，只有膝蓋以下在床上或沙發上，雙手放在胸前。

@drjoe_md Here's a Navy SEAL-inspired hack for a quick energy boost: take a 10-minute power nap with your legs elevated. This position promotes blood flow back to your core, reducing swelling in your legs and triggering relaxation. Studies show that short naps improve alertness and mood without the grogginess of deeper sleep. This trick is ideal for a fast reset when you're low on time, helping you feel refreshed and ready to tackle the rest of your day. #lowenergy #naptime #sleeptips #healthtips #doctoradvice @Braden Wellman ♬ original sound - Dr. Joe, M.D. 🩺

惠廷頓說，以這個姿勢小睡十分鐘後就能恢復精神，還能消除腿部的水腫，讓血液回流到核心，這些都有助於放鬆，且睡十分鐘會在淺層睡眠起來，因此醒來後不會覺得累。

這個小憩方式最初由海豹部隊退役隊員威林克（Jocko Willink）推廣；威林克限制自己每天的小憩時間只有8分鐘，這很符合他的守則「自律即自由」。

醫學研究指出，小睡8分鐘以上，對腦部健康有益。「睡眠健康」期刊去年刊登一篇研究，指白天小睡和更大的腦容量有關，人類的腦會隨著年齡增長萎縮，但習慣性午睡者腦部的大小足以抵銷6.5年的衰老。

惠廷頓的影片累積超過9萬次觀看，有網友說想試試看這種午睡方式，也有人說這姿勢睡起來不舒服，感覺背會很痛，還有人說他試了，的確睡沒幾分鐘就醒了，因為背睡在硬硬的地板上很痛，所以被痛醒了。