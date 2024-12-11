學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神
如果很累卻又只有幾分鐘可以休息還能恢復精神嗎？急診醫生惠廷頓（Joe Whittington）分享從特種部隊海豹部隊啟發的午睡方式和姿勢，讓人可以在短短幾分鐘內恢復精神，他的影片也在網路上瘋傳。
紐約郵報（New York Post）報導，惠廷頓是加州的急診科醫師，在TikTok上以「Joe MD」為名，常分享醫學相關資訊，有210萬人追蹤他。
惠廷頓近期在影片分享從海豹部隊得到啟發的午睡方式，表示這方式獲得很多精銳部隊成員認證。
惠廷頓在影片中表示，找一張床或沙發，在邊邊躺在地上，把腿「搭」上去，也就是把腿抬高將小腿放床上或沙發上，雙腿彎曲呈九十度，只有膝蓋以下在床上或沙發上，雙手放在胸前。
惠廷頓說，以這個姿勢小睡十分鐘後就能恢復精神，還能消除腿部的水腫，讓血液回流到核心，這些都有助於放鬆，且睡十分鐘會在淺層睡眠起來，因此醒來後不會覺得累。
這個小憩方式最初由海豹部隊退役隊員威林克（Jocko Willink）推廣；威林克限制自己每天的小憩時間只有8分鐘，這很符合他的守則「自律即自由」。
醫學研究指出，小睡8分鐘以上，對腦部健康有益。「睡眠健康」期刊去年刊登一篇研究，指白天小睡和更大的腦容量有關，人類的腦會隨著年齡增長萎縮，但習慣性午睡者腦部的大小足以抵銷6.5年的衰老。
惠廷頓的影片累積超過9萬次觀看，有網友說想試試看這種午睡方式，也有人說這姿勢睡起來不舒服，感覺背會很痛，還有人說他試了，的確睡沒幾分鐘就醒了，因為背睡在硬硬的地板上很痛，所以被痛醒了。
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