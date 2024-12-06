泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條

泡麵雖然方便料理，麵卻容易煮爛。若想吃彈牙的麵條，就要在麵一煮軟時先夾出來，放在一旁，才能避免麵條煮太爛。示意圖。(取材自 Pexels @MART PRODUCTION)

沒有什麼比在深夜肚子餓時，泡一包熱騰騰的泡麵 更能滿足肚腹了，輕鬆料理又能做出許多變化。想嘗嘗不同風味的湯底？你可以從來自日本、韓國或者印尼的泡麵中挑選你喜歡的口味，有的辛辣，有的湯底酸香爽口，百吃不厭。

不過，理想的泡麵麵條還是要Ｑ彈，特別是麵體要帶點咬勁，才能讓人一口接著一口。但若不是較粗的韓式泡麵，大多的泡麵常一個不注意就容易煮爛，成了一碗糊糊的麵，吃起來不順口也不美味。Parade網站報導，如果你吃泡麵時也喜歡彈牙的麵條，務必將這4招學起來，保證你每次吃泡麵不再吃到泡爛的麵條。

1. 用扇子或風扇扇涼

這個技巧來自YouTube 頻道TASTE的美食主編羅德巴德(音譯，Matt Rodbard)，他說自己也不喜歡軟麵。為了防止把麵煮太爛，當麵條在滾湯中煮約２分鐘，開始煮熟變軟時，就要立即用筷子或叉子取出鍋子，放在一旁，用扇子扇麵條2分鐘。

要用什麼工具把麵條扇涼其實都可以：平底鍋的鍋蓋、一塊紙板、你從亞洲旅行帶回來的扇子或是你的手都行。將麵條扇涼可以防止麵條煮過頭，同時也可以不用擔心高湯在爐上繼續沸騰。經過扇涼的麵條，每一口都會嚼勁順口。

2. 放冰塊降溫

在TikTok上分享料理祕訣的網紅，會在他們的泡麵中放入冰塊甚至冰淇淋，來冷卻湯麵和麵條，防止麵條煮過頭。不過別擔心，如果冰塊只加一兩顆，整晚湯麵仍會熱騰騰的，依舊有熱湯能暖胃。

3. 分開煮 也是一種選擇

您可以嘗試的另一個技巧是，煮兩分鐘就將麵條從滾水中取出，放到要上桌的碗中，接著繼續把其他食材和配料加入湯中繼續烹調。等湯和配料都煮好後，最後再將湯倒入放有麵的碗中，把配料也放到碗中再端上桌享用。

4. 給麵條沖個冷水澡

若是將煮好的麵條用冷水快速沖洗，或是立即泡到冰水裡幾分鐘，這兩種方法也都可以使麵條停止變軟。但如果你是把泡麵從滾湯中取出來清洗，那麼你也會洗掉泡麵一開始已經吸收了的湯汁。

因此，如果想用這個方法使麵變得更彈牙，會建議你用滾水將麵煮熟後，再放到湯中，以免你把麵條先吸飽的湯汁都洗掉了。