好心情藏不住 「川普魔性舞步」席捲體壇 球星、運動員爭相跟風

總統當選人川普的招牌舞步近來掀起一股模仿熱潮。 (美聯社)

總統當選人川普 的招牌舞步近來掀起一股模仿熱潮,不少體育明星紛紛在進球得分或贏得比賽時模仿起川普雙手握拳來回揮動,搭配扭腰擺臀的得意動作。

法新社報導,從汗血淋漓的終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship, UFC)到激烈的職業美式足球 聯盟(National Football League, NFL ),再到美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA Tour)的高雅球壇,過去一週,北美洲各地運動員都臣服於這股「川普舞」熱潮。

美國足球明星普里希赫(Christian Pulisic)今天成為最新一位跳起「川普舞」的高手,他今天在中北美洲及加勒比海足球協會國家聯賽(CONCACAF Nations League)對戰牙買加時幫美國隊踢進第一球後,衝到場邊與隊友們跳起川普舞。美國隊終場以4比2踢走牙買加。

混合武術格鬥好手瓊斯(Jon Jones)16日在紐約體育場館麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)擊敗對手米歐西奇(Stipe Miocic)後,就在距離前來觀賽的川普短短幾步之遙的地方,當著川普的面跳起川普舞,隨後還把他的重量級冠軍腰帶展示給川普看。

After viciously DESTROYING his opponent, Jon Jones did the iconic Trump YMCA dance and gave the president a thumbs up👍



Legend pic.twitter.com/1FGSNlL7fq — JohnRocker (@itsJohnRocker) November 17, 2024

NFL舊金山49人邊鋒波薩(Nick Bosa)本月10日也成了淘汰掉對手後率先跳起川普舞的NFL球員之一。他在本月5日總統大選前夕曾因為戴著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)川普競選標語的棒球帽亂入賽後記者會而招致批評。

Yesterday: fined $11,255 for wearing a MAGA hat



Today: celebrates with the iconic Trump dance after a sack



In a world of Colin Kaepernicks, be a Nick Bosa pic.twitter.com/eUBoZ6cXzI — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) November 10, 2024

與此同時,川普舞熱潮昨天甚至燒到佛羅里達州女子高球賽現場。

英國高球選手赫爾(Charley Hull)在鵜鶘高球俱樂部(Pelican Golf Club)舉行的安尼卡(Annika)女子高球賽期間,與對手柯達(Nelly Korda)在最後一輪決鬥中走上球道時,也逗趣地跳起川普舞。

💃🏼#WATCH — Charley Hull did the ‘Trump dance’ during the final round of the Annika.

pic.twitter.com/IOXMpAachj — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) November 18, 2024

普里希赫加入這股川普舞熱潮後,前美國國腳兼電視評論員拉拉斯(Alexi Lalas)的好心情完全藏不住。

他在社群媒體X上寫道:「普里希赫射門得分。普里希赫跳起川普舞。我們會在世界盃足球賽上大獲全勝。」

