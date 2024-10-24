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「小王子」珍本打字稿拍賣 預計要價至少125萬

中央社倫敦23日綜合外電報導
英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。路透
英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。路透

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。

法新社報導，這本珍本書和法國文化部頒給聖修伯里（Antoine de Saint-Exupery）的護照今天在阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）拍賣，預估要價至少125萬美元。

今年稍早，珍本書專賣店Peter Harrington收購了這本書，收購金額不詳。

打字稿上有作者手繪的大量插圖，以及他的名言「唯有用自己的心才能看清事物，真正重要的東西用眼睛是看不到的。」（One sees clearly only with the heart. What is essential is invisible to the eye.）

除手寫的更正內容，即將出售的版本還包含一些後來遭刪除的段落。

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Pe...
英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。路透

Peter Harrington書店的賈伊（Sammy Jay）表示，拍賣版本是該著作的3個已知版本之一，法國國家圖書館（BNF）也收藏了其中1個版本。

「不同於送給別人的另2個版本，他（聖修伯里）保留了這個版本。這是他本人的打字稿，這就是它的特別之處。」

根據賈伊的說法，這種等級的珍本書相當罕見，「善本和古籍市場與其他拍賣市場大不相同，因為你通常很難賣到數百萬美元」。

他表示，「小王子」仍是世界上最暢銷的書籍之一。這份打字稿已引起市場的極大興趣，預計將受到亞洲或阿拉伯世界的博物館或私人收藏家的青睞。

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