「小王子」珍本打字稿拍賣 預計要價至少125萬

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣 法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」(Le Petit Prince)原版打字稿,預估拍賣價將可達125萬美元。

法新社報導,這本珍本書和法國文化部頒給聖修伯里(Antoine de Saint-Exupery)的護照今天在阿拉伯聯合大公國阿布達比(Abu Dhabi)拍賣,預估要價至少125萬美元。

今年稍早,珍本書專賣店Peter Harrington收購了這本書,收購金額不詳。

打字稿上有作者手繪的大量插圖,以及他的名言「唯有用自己的心才能看清事物,真正重要的東西用眼睛是看不到的。」(One sees clearly only with the heart. What is essential is invisible to the eye.)

除手寫的更正內容,即將出售的版本還包含一些後來遭刪除的段落。

Peter Harrington書店 的賈伊(Sammy Jay)表示,拍賣版本是該著作的3個已知版本之一,法國國家圖書館(BNF)也收藏了其中1個版本。

「不同於送給別人的另2個版本,他(聖修伯里)保留了這個版本。這是他本人的打字稿,這就是它的特別之處。」

根據賈伊的說法,這種等級的珍本書相當罕見,「善本和古籍市場與其他拍賣市場大不相同,因為你通常很難賣到數百萬美元」。

他表示,「小王子」仍是世界上最暢銷的書籍之一。這份打字稿已引起市場的極大興趣,預計將受到亞洲或阿拉伯世界的博物館 或私人收藏家的青睞。