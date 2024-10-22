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加國罐裝珍奶遭劉思慕斥「文化挪用」 灣區2華女創業找到機會

記者胡玉立／即時報導
Twrl罐裝波霸珍奶品牌創業夥伴奧莉維亞·陳(左) 和波琳·洪，希望推廣產品。(美聯社)
Twrl罐裝波霸珍奶品牌創業夥伴奧莉維亞·陳(左) 和波琳·洪，希望推廣產品。(美聯社)

知名華裔演員劉思慕(Simu Liu)指責加拿大魁北克商人賣Bobba罐裝珍奶是「文化挪用」的熱門事件，最近有了新發展。舊金山灣區兩位華裔女性於2021年推出罐裝波霸珍奶品牌Twrl，已得到劉思慕關注；劉思慕的創投團隊邀請她們將Twrl產品投資說明書送到他們手中，劉思慕有可能成為該品牌股東。

Twrl罐裝波霸珍奶品牌創業夥伴奧莉維亞·陳(Olivia Chen) 和波琳·洪(Pauline Ang) 創業近四年來，曾三次試圖參加美國廣播公司(ABC) 真人秀《創智贏家》(Shark Tank)吸引大牌投資者的資金支持未果。她們在TikTok發出影片聲援劉思慕日前在加拿大類似節目《龍穴》(Dragons’ Den)的看法後，被劉思慕看到，雙方有了進一步接觸。

@twrlmilktea

#stitch with @CBC Gem Hey @Simu Liu, we’re AAPI founders on a mission to redefine milk tea! 🌱 Our journey started when we noticed a lack of representation in the market. We’re dedicated to sustainability, sourcing from family farms in Taiwan and Japan, and uplifting our communities through collaboration with local nonprofits. It’s time to celebrate culture, not appropriate it! Excited to share our story and connect further! 🧋 #simuliu #culturalappropriation #taiwaneseamerican #smallbusinessowner #fyp #culture #asianculture #stitch #milktea #boba #bobamilktea #tea #asianbusiness #womenownedbusiness #xyzcba ^TikTok Caption

♬ original sound - Twrl Milk Tea

台裔美籍的奧莉維亞·陳(Olivia Chen)說，她看到 《龍穴》節目片段後，次日決定製作短片，「讓人知道還有像我們一樣的其他選擇存在」，也希望推動這些對話，並在過程中教育一些人。

劉思慕是加拿大廣播公司(CBC)《龍穴》節目客座創投嘉賓，他對魁北克商人的Bobba產品包裝看不出與珍奶文化根源台灣有關，卻聲稱已將該傳統飲料變得「更好」，認為涉及「文化挪用」，拒絕投資。當時劉思慕還表示，他想「提振一家可以從我珍視的文化遺產中獲利的企業」。節目播出引發強烈議論，魁北克商人公開道歉，首肯投資百萬加幣的創投家決定撤資。

知名華裔演員劉思慕。(美聯社)
知名華裔演員劉思慕。(美聯社)

奧莉維亞．陳表示，她比較擔心的是，那家Bobba珍奶廠商「進入這行只是因為看到市場機會，而不是『真的喜歡波霸奶茶』。」她也認為，當這些議題出現時，可以產生正面效益，「我想把人人都在關注的能量集中起來並問道：『像我這樣的其他創業者有機會趁勢而起嗎？』」

Twrl品牌持續與日本和中國茶農合作，包裝註明波霸配料在台灣生產，由亞裔藝術家合作設計產品外觀。Twrl飲料目前有紫色山藥(ube)和日本焙茶(hojicha)等口味，在全國Sprouts超市、10個州的全食(Whole Foods)商店和亞馬遜網站有售。未來若有更多投資挹注，對加速產品行銷將大有幫助。

劉思慕 投資 加拿大

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