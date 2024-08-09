我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲名導張紀中的混血兒 妻子認「孩子不是他的」

新州居民比紐約人還會花錢 但全美個人開銷最大是這州

巴奧／首屆霹靂舞 B-Girl日本湯淺亞實奪金、中國劉清漪拿銅

編譯盧炯燊／即時報導
日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在奧運史上的第一金。(新華社)
日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在奧運史上的第一金。(新華社)

霹靂舞這項城市運動在巴黎首次登上奧運舞台，是本屆奧運唯一新增項目，最終由日本的湯淺亞實(B-Girl Ami，Ami Yuasa)贏得了首屆女子金牌，她也獲得霹靂舞在奧運史上的第一金。

霹靂舞比賽項目，分成男、女子單項。被稱為「B-Girls」的參賽女孩在一系列比賽正面交鋒。湯淺亞實在決賽中以3︰0擊敗立陶宛選手妮卡(B-Girl Nicka，Dominika "Nicka" Banevic)奪金，中國選手劉清漪(B-Girl 671) 以2：1擊敗荷蘭選手薩喬(B-Girl INDIA，India Sardjoe)，贏得銅牌。

25歲的湯淺亞實自小受到姊姊影響學舞，10歲正式投入霹靂舞，2018年成為紅牛BC One B-Girl賽首名冠軍，2019年和2022年兩奪世界錦標賽冠軍，2023年在杭州亞運贏得一面銀牌。

日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在...
日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在奧運史上的第一金。(歐新社)

她賽後表示：「這次奪金主要是專注於自已的風格，除了代表自己，也向世界展示了什麼是突破。」

18歲的劉清漪則是2022年世界運動會霹靂舞第四名，今次在巴奧奪得銅牌，未來可期。荷蘭的B-Girl INDIA則是歐洲運動會該項目冠軍，實力相當。

巴黎奧運會霹靂舞項目女子銅牌賽中，中國隊選手劉清漪獲得銅牌。(新華社)
巴黎奧運會霹靂舞項目女子銅牌賽中，中國隊選手劉清漪獲得銅牌。(新華社)

霹靂舞起源於美國的嘻哈文化，然而兩名美國B-Girl(Logan Edra及Sunny Choi)都在第一輪就被淘汰，對這個代表嘻哈和打破文化發源地的國家來說是一個打擊。

巴黎奧運為迎接這項歷史盛事，專門把協和廣場設計成城市運動公園，除了搭建三人籃球、霹靂舞、BMX自由式及滑板的臨時比賽場地外，亦安排連串表演及供公眾試玩各項城市運動，霹靂舞決賽座無虛席。

比賽開始前，美國饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)在他的名曲「Drop it Like it's Hot」的配樂中進入體育場，引來看台上一片歡呼聲。

然而，霹靂舞在奧運上的出現可能是短暫的，因為它已從2028年洛杉磯奧運會項目中刪除，並且不保證未來還會回歸。

無論如何，代表15個國家及地區的33名運動員和難民奧運代表隊，都創造了奧運歷史。

巴黎奧運會霹靂舞項目女子銅牌賽中，中國隊選手劉清漪獲得銅牌。(新華社)
巴黎奧運會霹靂舞項目女子銅牌賽中，中國隊選手劉清漪獲得銅牌。(新華社)

巴黎奧運 杭州亞運 洛杉磯

上一則

五秒鐘手指檢查 迅速得知自己是否可能罹患癌症

延伸閱讀

巴奧／張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失桌球男團銅牌

巴奧／張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失桌球男團銅牌
巴奧／林昀儒安心教練不是台灣人 來頭不小是奧運冠軍

巴奧／林昀儒安心教練不是台灣人 來頭不小是奧運冠軍
巴西體操選手安德拉德奧運奪金 家鄉掀起女孩追夢潮

巴西體操選手安德拉德奧運奪金 家鄉掀起女孩追夢潮
巴奧／去打仗了？奧運銅牌才拿到1周就嚴重斑駁 美滑板選手傻眼

巴奧／去打仗了？奧運銅牌才拿到1周就嚴重斑駁 美滑板選手傻眼

熱門新聞

法國飛魚馬向。美聯社

無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

2024-08-03 16:40
12生肖在八月有著不同的運勢。（取材自pexels.com＠Andrea Piacquadio）

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

2024-08-02 22:00
日本飯店業者說明房間毛巾用完後該怎麼放。（取材自pexels.com＠Pixabay）

飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上

2024-08-02 19:40
四生肖將迎接好運。（取材自pexels.com@Nicolas Postiglioni）

4生肖8月風生水起 屬虎投資收益增、他們工作業績更好

2024-08-03 19:35
屬馬的人有望升職。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

2024-08-05 19:35
3生肖早年辛苦，但40歲之後榮華富貴享受不盡。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Gustavo Fring）

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

2024-08-01 21:00

超人氣

更多 >
12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場
機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢