澳洲海獅背攝影機探測海床 捕捉抓章魚、教寶寶覓食驚奇瞬間

華盛頓郵報 報導,學術期刊《海洋科學前線》(Frontiers in Marine Science)最新發表一項研究,利用海獅背上的攝影裝置探測和記錄澳洲 南部海床的的生態系統,海獅不僅成本低、效率高,鏡頭更捕捉到牠們獵食章魚、教導海獅寶寶覓食等令人大呼驚奇的精彩瞬間。

澳洲阿德萊德大學(University of Adelaide)與南澳研究暨發展研究所(South Australian Research and Development Institute)7日共同在《海洋科學前線》發表研究,在8隻成年澳洲母海獅背上固定迷你、輕量攝影機,讓牠們澳洲南部海岸自由探索的同時,記錄海床生態系統。

而攝影機回傳長達數小時影音,不僅記錄深入到前所未見的領域,更曝光不少令人驚嘆場景,像是海獅懂得掀起海床石頭獵捕章魚,或是教導小海獅如何覓食。

該研究主要作者安吉拉奇(Nathan Angelakis)談到,4年前開始博士生研究時,決定利用海獅繪測難以抵達的海床棲息地。海床多元且容易受到外部因素影響的生態系統,目前學界對於海床運作方式了解不多。

一般來說,研究團隊會採用遠端遙控的水下載具進行探測,不過這個做法的成本昂貴,而且僅限於部分區域,且受到天氣狀況左右。

反觀利用澳洲海獅的成本低廉,可以迅速記錄大範圍區域的影像,而且比較不會受到惡劣天氣影響。除此之外,研究者可以從掠食者的角度了解底棲棲息地的生態價值。

安吉拉奇也透露選擇母海獅的好處在於,一來母海獅會返回陸地餵養海獅寶寶,而且牠們負責照顧後代在海獅物種間更具研究意義。

Footage shows Australian sea lions use specialised strategies; flipping rocks, ambush predation to hunt fish, sharks, rays & squid. @UniofAdelaide PhD candidate Nathan Angelakis also used cameras attached to sea lions to identify & map critical habitats of the #greatsouthernreef pic.twitter.com/YW4y9oqRgB