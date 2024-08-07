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澳洲海獅背攝影機探測海床 捕捉抓章魚、教寶寶覓食驚奇瞬間

編譯盧思綸／即時報導
澳洲一項研究利用海獅探測記錄澳洲南部海床的的生態系統。2名原住民護林員協助研究團隊在南澳洲的現場工作，圖為背攝影裝置的母海獅從麻醉中恢復。（取材自NESP Marine and Coastal Hub在臉書照片）
澳洲一項研究利用海獅探測記錄澳洲南部海床的的生態系統。2名原住民護林員協助研究團隊在南澳洲的現場工作，圖為背攝影裝置的母海獅從麻醉中恢復。（取材自NESP Marine and Coastal Hub在臉書照片）

華盛頓郵報報導，學術期刊《海洋科學前線》（Frontiers in Marine Science）最新發表一項研究，利用海獅背上的攝影裝置探測和記錄澳洲南部海床的的生態系統，海獅不僅成本低、效率高，鏡頭更捕捉到牠們獵食章魚、教導海獅寶寶覓食等令人大呼驚奇的精彩瞬間。

澳洲阿德萊德大學（University of Adelaide）與南澳研究暨發展研究所（South Australian Research and Development Institute）7日共同在《海洋科學前線》發表研究，在8隻成年澳洲母海獅背上固定迷你、輕量攝影機，讓牠們澳洲南部海岸自由探索的同時，記錄海床生態系統。

而攝影機回傳長達數小時影音，不僅記錄深入到前所未見的領域，更曝光不少令人驚嘆場景，像是海獅懂得掀起海床石頭獵捕章魚，或是教導小海獅如何覓食。

該研究主要作者安吉拉奇（Nathan Angelakis）談到，4年前開始博士生研究時，決定利用海獅繪測難以抵達的海床棲息地。海床多元且容易受到外部因素影響的生態系統，目前學界對於海床運作方式了解不多。

一般來說，研究團隊會採用遠端遙控的水下載具進行探測，不過這個做法的成本昂貴，而且僅限於部分區域，且受到天氣狀況左右。

反觀利用澳洲海獅的成本低廉，可以迅速記錄大範圍區域的影像，而且比較不會受到惡劣天氣影響。除此之外，研究者可以從掠食者的角度了解底棲棲息地的生態價值。

安吉拉奇也透露選擇母海獅的好處在於，一來母海獅會返回陸地餵養海獅寶寶，而且牠們負責照顧後代在海獅物種間更具研究意義。

澳洲 華盛頓郵報

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