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「神偷奶爸4」穩坐北美票房冠軍 全球吸金4億元

中新社／洛杉磯14日電
「神偷奶爸4」讓超級可愛的小小兵再度集結登場，在北美創下好成績。(圖／UIP提供)
「神偷奶爸4」讓超級可愛的小小兵再度集結登場，在北美創下好成績。(圖／UIP提供)

「神偷奶爸4」（Despicable Me4）首映十餘天，穩坐北美單日和周末票房榜首，全球票房迅速突破4億美元。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo7月14日發布的電影市場數據，31部影片北美周末票房（7月12日至14日）報收逾1.24億美元，較前一周末減少約20%。這是北美周末票房近一年來首次連續6個統計周期保持在1億美元之上。 

最新北美票房看點如下：

其一，兩部動畫力作續領風騷。 

「神偷奶爸4」第二個上映周末票房約得4465萬美元，以絕對優勢蟬聯北美周末票房冠軍。這部喜劇動畫北美累計票房現約2.11億美元、全球票房約4.38億美元，料將很快超過2010年推出的第一部「神偷奶爸」。

「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）以約2075萬美元周末票房從上期榜單亞軍，退居本輪排名第三位。上映一個月來，這部美國皮克斯動畫工作室推出的奇幻動畫片北美與全球票房分別飈升至約5.73億和13.5億美元，在2024年全球票房排行榜上遙遙領先。

驚悚恐怖片「長腿」12日起在全美上映。(取材自IMDb)
驚悚恐怖片「長腿」12日起在全美上映。(取材自IMDb)

其二，兩部明星新作衝入十強。

好萊塢明星尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)主演的「長腿」（Longlegs）7月12日上映，以約2260萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。這部驚悚恐怖片開畫反響較好，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分78、爛番茄新鮮度87%（167評），但CinemaScore打分僅為C＋。

同日亮相的愛情喜劇片「飛月情海」（Fly Me to the Moon）以約1000萬美元首映周末票房位列本期榜單第5名。其開畫反響為IMDb評分6.9、MTC評分52、爛番茄新鮮度67%（164評），CinemaScore打分為A－。 

其三，一部經典影片歷久彌新。

在面世30周年之際，動畫片「獅子王」（The Lion King）重登大銀幕。該片1994年首映後風靡一時，全球票房收獲約9.78億美元。此番重映以約108萬美元周末票房登上本期榜單第10位，票房號召力歷久彌新。

迪士尼「獅子王」重登大銀幕。(取材自IMDb)
迪士尼「獅子王」重登大銀幕。(取材自IMDb)

此外，科幻恐怖劇情片「噤界：入侵日」（A Quiet Place：Day One）以約1180萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，迄今北美票房約1.16億美元、總票房約2.21億美元。

犯罪恐怖片「麥辛」（MaXXXine）第二個上映周末票房環比下跌69.1%，以約207萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第8位，目前總票房約1470萬美元。

尼可拉斯凱吉 好萊塢

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