「神偷奶爸4」萌力全開 北美票房奪冠 「腦筋急轉彎2」第二名

「神偷奶爸4」席捲票房。(圖/UIP提供)

「神偷奶爸4」(Despicable Me4)首映熱度不凡,連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo7月7日發布的電影市場數據,25部影片北美周末票房(7月5日至7日)報收約1.56億美元,較前一周末有所增加。在「腦筋急轉彎2」(Inside Out2)和「神偷奶爸4」兩部動畫力作接續推動下,北美周末票房自2023年6月以來首次連續4個統計周期保持在1.5億美元之上。

主打「萌」字招牌的「神偷奶爸」喜劇動畫片系列於2010年面世,票房節節高升。第一部「神偷奶爸」全球票房超過5億美元。2013年和2017年推出第二部和第三部,全球票房接連突破9億和10億美元。

「神偷奶爸4」將讓格魯帶領著眾多可愛的小小兵再度出動。(圖/UIP提供)

「神偷奶爸4」讓可愛的小小兵再度出動。(圖/UIP提供)

時隔7年捲土重來的「神偷奶爸4」「萌」力全開,7月3日亮相至今穩居北美單日票房冠軍,並以約7500萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜力拔頭籌,目前北美累計票房約1.23億美元、全球票房約2.3億美元。該片首映周末票房成績在該系列中位居第二;開畫口碑則處於該系列下游,主要電影網站對其評價為IMDb評分6.4、MTC評分50、爛番茄新鮮度54%(110評),CinemaScore打分為A。

隨著放映影院開始減少,美國皮克斯動畫工作室新作「腦筋急轉彎2」此番周末票房環比下跌47.8%,以約3000萬美元從北美周末票房三連冠退居本輪排名次席。6月14日上映後,這部奇幻動畫片的北美和全球票房均迅速超越2015年的前作,北美累計票房現約5.34億美元、全球票房高達12.17億美元,是2024年第一部票房突破十億美元的影片。

「腦筋急轉彎2」北美票房第二名。(圖/迪士尼提供)

美國天使影業繼2023年推出聚焦打擊拐賣兒童犯罪的傳記劇情片「自由之聲」(Sound of Freedom)後,今年7月4日推出同樣改編自真實故事、聚焦弱勢兒童的劇情片「希望之聲」(Sound of Hope:The Story of Possum Trot)。該片以約322萬美元首映周末票房登上本期榜單第7位,CinemaScore打出高分A+,IMDb評分7.8、爛番茄新鮮度80%(30評)。

另一部新片「麥辛」(MaXXXine)7月5日上映,以約671萬美元首映周末票房居榜單第4位。這部犯罪恐怖片開畫反響為IMDb評分7.0、MTC評分65、爛番茄新鮮度75%(158評),CinemaScore打分為B。