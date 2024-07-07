我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

換匯搶錢案再出 法拉盛華男換匯被持槍威脅

「神偷奶爸4」萌力全開 北美票房奪冠 「腦筋急轉彎2」第二名

中新社／洛杉磯7日電
「神偷奶爸4」席捲票房。(圖／UIP提供)
「神偷奶爸4」席捲票房。(圖／UIP提供)

「神偷奶爸4」（Despicable Me4）首映熱度不凡，連奪北美單日和周末票房冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo7月7日發布的電影市場數據，25部影片北美周末票房（7月5日至7日）報收約1.56億美元，較前一周末有所增加。在「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）和「神偷奶爸4」兩部動畫力作接續推動下，北美周末票房自2023年6月以來首次連續4個統計周期保持在1.5億美元之上。

主打「萌」字招牌的「神偷奶爸」喜劇動畫片系列於2010年面世，票房節節高升。第一部「神偷奶爸」全球票房超過5億美元。2013年和2017年推出第二部和第三部，全球票房接連突破9億和10億美元。

「神偷奶爸4」將讓格魯帶領著眾多可愛的小小兵再度出動。(圖／UIP提供)
「神偷奶爸4」將讓格魯帶領著眾多可愛的小小兵再度出動。(圖／UIP提供)

「神偷奶爸4」讓可愛的小小兵再度出動。(圖／UIP提供)
「神偷奶爸4」讓可愛的小小兵再度出動。(圖／UIP提供)

時隔7年捲土重來的「神偷奶爸4」「萌」力全開，7月3日亮相至今穩居北美單日票房冠軍，並以約7500萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜力拔頭籌，目前北美累計票房約1.23億美元、全球票房約2.3億美元。該片首映周末票房成績在該系列中位居第二；開畫口碑則處於該系列下游，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.4、MTC評分50、爛番茄新鮮度54%（110評），CinemaScore打分為A。

隨著放映影院開始減少，美國皮克斯動畫工作室新作「腦筋急轉彎2」此番周末票房環比下跌47.8%，以約3000萬美元從北美周末票房三連冠退居本輪排名次席。6月14日上映後，這部奇幻動畫片的北美和全球票房均迅速超越2015年的前作，北美累計票房現約5.34億美元、全球票房高達12.17億美元，是2024年第一部票房突破十億美元的影片。

「腦筋急轉彎2」北美票房第二名。(圖／迪士尼提供)
「腦筋急轉彎2」北美票房第二名。(圖／迪士尼提供)

美國天使影業繼2023年推出聚焦打擊拐賣兒童犯罪的傳記劇情片「自由之聲」（Sound of Freedom）後，今年7月4日推出同樣改編自真實故事、聚焦弱勢兒童的劇情片「希望之聲」（Sound of Hope：The Story of Possum Trot）。該片以約322萬美元首映周末票房登上本期榜單第7位，CinemaScore打出高分A＋，IMDb評分7.8、爛番茄新鮮度80%（30評）。

另一部新片「麥辛」（MaXXXine）7月5日上映，以約671萬美元首映周末票房居榜單第4位。這部犯罪恐怖片開畫反響為IMDb評分7.0、MTC評分65、爛番茄新鮮度75%（158評），CinemaScore打分為B。

龍捲風 漫威 洛杉磯

上一則

新州少女姊妹 縫製逾1800可愛病服贈童

下一則

賺得多卻沒對象？專家分析高收入單身男「三大情場失利因素」

延伸閱讀

娛樂／首映就破億 「腦筋急轉彎2」登今年人氣王

娛樂／首映就破億 「腦筋急轉彎2」登今年人氣王
「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 動畫片新紀錄

「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 動畫片新紀錄
「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 已超越「沙丘2」

「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 已超越「沙丘2」
「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

熱門新聞

三生肖將熬過大難，並遇到財神，好運擋不住。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

2024-06-30 20:45
每個血型記憶力不同。（取材自unsplash.com＠Element5 Digital）

四血型健忘程度排行 他看似精明但覺得沒必要就「立刻忘光」

2024-07-05 22:30
一位日本網友替家中的混血犬驗DNA，意外發現他混到最多比例的是「珍島犬」。（取材自youtube＠ぺすちゃぴちゃんねる）

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

2024-07-05 19:40
每個星座在下半年可能會遭遇不同的意外。（取材自unsplash.com＠Roman Melnychuk）

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

2024-07-04 20:15
示意圖。(取自123RF)

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

2024-07-04 13:00
晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

2024-06-28 19:40

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…
租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住

租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住
白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師
海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬

海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」