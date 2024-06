知道怎麼比嗎？州長簽署法案 「沙卡」成為夏威夷官方手勢

「沙卡」手勢是夏威夷的共通語言。(美聯社)

「沙卡」(shaka)手勢是夏威夷的共通語言,州長格林(Josh Green)24日簽署議案,讓沙卡成為夏威夷官方手勢,夏威夷也成為美國第一個有官方手勢的州。

Khon2報導,沙卡手勢為伸出大拇指和小拇指,其餘手指向下彎;沙卡在夏威夷有很多意思,從打招呼、道別、祝福到感謝另一名駕駛讓你切入車道都能使用。

夏威夷州 立法機關今年1月底推動法案,希望促使沙卡成為官方手勢,並公認夏威夷為沙卡的誕生地。推動法案的參議員瓦卡(Glenn Wakai)說,沙卡是夏威夷的驕傲,讓夏威夷和其他地方有所不同,每個造訪夏威夷的遊客都會體驗到這個手勢並接收到手勢傳達的愉悅心情。

格林24日簽署參議院3312法案(Senate Bill 3312),沙卡手勢成為夏威夷官方手勢。

根據法案內容,沙卡手勢將展示於夏威夷州文化與藝術基金會(State Foundation on Culture and the Arts)的公共藝術品區。

ID8非營利組織主席史蒂芬(Steve Sue)說,沙卡手勢的起源和時間點有很多種說法,但起源地絕對是夏威夷,若有當地人不知道,應該好好做點功課,了解手勢正確的「夏威夷意義」,也要確保其在全世界被妥善使用。

沙卡在夏威夷有不同表現方式,在較偏遠或海灘區域,人們不會在比沙卡時搖動手,但檀香山居民比沙卡時會晃動手部;有些人認為不可搖動手部,有些人堅持可以。

過去有研究顯示,91%的夏威夷人對沙卡了解不多,官員希望透過這次立法,幫助夏威夷居民了解自己的文化。