他買好市多熱狗掉地上免費換新 網友回應「失而復得」經歷：感動壞了

許多人認為Costco商品便宜實惠,服務也貼心。(美聯社)

美式賣場好市多 Costco除商品便宜又實惠之外,服務也是公認的貼心。一名華人網友近日到加拿大好市多消費,手滑不慎害熱狗掉到地上,想不到店員竟直接換了一條新的給他。不少網友都有類似經驗,甚至有網友大讚,好市多的優良服務治好她的產後憂鬱症。

網友花緣小舍在社群軟體小紅書上貼文分享「好市多的福利」,他近日到加拿大的好市多買了三條熱狗,不小心將其中一個熱狗掉到地上,本打算撿起來丟垃圾桶,一旁的員工卻告訴她「可以換新」,他半信半疑地走回賣熱狗區,並告知店員自己將熱狗掉到地上,想不到店員真的親切的說「你丟垃圾桶,我們再給你一個」,令他又驚又喜。

許多網友都有類似經驗,紛紛留言「我們試過結帳整盒藍莓撒地上了,工作人員直接給了一盒新的我們」、「曾經摔壞一盒雞蛋,costco門口查收據的工作人員讓我把摔壞的給她,讓我重新拿盒新的雞蛋」、「上次我拿pizza,風一刮一整張都飛了,工作人員看到叫我去再拿一個」、「有一次在那種家具裝飾區打破了一個裝飾品,員工說no worry,讓我走了」。

還有人說「我女兒六個月的時候我帶她去Costco買菜,裝車的時候她在嬰兒推車裡面一直哭,我慌極了,推車下面的東西全部忘記裝就開車走了,等想起來再回去找就找不到了,我去服務台諮詢收車的人有沒有撿到,然後工作人員按照我說的丟的幾樣東西,照著我的小票畫了圈,讓我重新拿了一份沒收錢,我當時感動壞了,產後憂鬱都給治癒了,回家後專門寫了感謝信給他們總部」。

不少網友說,很多歐美超市都會有這種福利,留言「你去老外超市也有這福利,付完錢裝袋子時不小心摔壞的東西,店家會給你一個一模一樣的,哪怕是你自己摔壞的」、「有一次,美國超市買啤酒, 剛付完錢還沒走到門口,紙箱的把手破了,掉地上了,啤酒撒一地。過來了一個大姐, 說:are you okay,go get another one, we got this(你沒事吧,再去拿一份,這裡我們處理就好)」。