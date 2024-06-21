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他買好市多熱狗掉地上免費換新 網友回應「失而復得」經歷：感動壞了

世界新聞網／輯
許多人認為Costco商品便宜實惠，服務也貼心。(美聯社)
許多人認為Costco商品便宜實惠，服務也貼心。(美聯社)

美式賣場好市多Costco除商品便宜又實惠之外，服務也是公認的貼心。一名華人網友近日到加拿大好市多消費，手滑不慎害熱狗掉到地上，想不到店員竟直接換了一條新的給他。不少網友都有類似經驗，甚至有網友大讚，好市多的優良服務治好她的產後憂鬱症。

網友花緣小舍在社群軟體小紅書上貼文分享「好市多的福利」，他近日到加拿大的好市多買了三條熱狗，不小心將其中一個熱狗掉到地上，本打算撿起來丟垃圾桶，一旁的員工卻告訴她「可以換新」，他半信半疑地走回賣熱狗區，並告知店員自己將熱狗掉到地上，想不到店員真的親切的說「你丟垃圾桶，我們再給你一個」，令他又驚又喜。

許多網友都有類似經驗，紛紛留言「我們試過結帳整盒藍莓撒地上了，工作人員直接給了一盒新的我們」、「曾經摔壞一盒雞蛋，costco門口查收據的工作人員讓我把摔壞的給她，讓我重新拿盒新的雞蛋」、「上次我拿pizza，風一刮一整張都飛了，工作人員看到叫我去再拿一個」、「有一次在那種家具裝飾區打破了一個裝飾品，員工說no worry，讓我走了」。

還有人說「我女兒六個月的時候我帶她去Costco買菜，裝車的時候她在嬰兒推車裡面一直哭，我慌極了，推車下面的東西全部忘記裝就開車走了，等想起來再回去找就找不到了，我去服務台諮詢收車的人有沒有撿到，然後工作人員按照我說的丟的幾樣東西，照著我的小票畫了圈，讓我重新拿了一份沒收錢，我當時感動壞了，產後憂鬱都給治癒了，回家後專門寫了感謝信給他們總部」。

不少網友說，很多歐美超市都會有這種福利，留言「你去老外超市也有這福利，付完錢裝袋子時不小心摔壞的東西，店家會給你一個一模一樣的，哪怕是你自己摔壞的」、「有一次，美國超市買啤酒， 剛付完錢還沒走到門口，紙箱的把手破了，掉地上了，啤酒撒一地。過來了一個大姐， 說：are you okay，go get another one, we got this（你沒事吧，再去拿一份，這裡我們處理就好）」。

好市多

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