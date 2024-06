哪來的？內華達沙漠驚現神祕「鏡石柱」連警方都訝異

美國內華達州 沙漠國家野生動物保護區的加斯峰(Gass Peak)近日出現一座神秘「鏡石柱」,令尋獲的警方相當訝異,至今尚無團體出面承認立柱,也不清楚其原因。

BBC等報導,拉斯維加斯都會搜救隊(Las Vegas Metro Search and Rescue)上周末在加斯峰附近的山谷發現一座鏡面的神祕柱狀體,不清楚這是何物,還發文反問網友這塊巨石從何而來,又是如何放上去的?

事實上,2020年有多地也曾出現過類似的柱狀物,包括美國猶他州 沙漠、加州 、羅馬尼亞與英國懷特島等,都有人發現過有如鏡面般的光滑石柱,但皆在出現幾天後就消失。

至於這次發現的「鏡石柱」,有人懷疑這些巨柱是裝置藝術的一部分,但至今尚未有團體出面聲稱立柱,也不清楚意圖為何。

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M