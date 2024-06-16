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「腦筋急轉彎2」首映飆紅 拉抬北美票房破2億元

中新社／洛杉磯16日電
「腦筋急轉彎2」創造更多的情緒角色，讓主角萊莉心思更為複雜。(圖／迪士尼提供)
「腦筋急轉彎2」創造更多的情緒角色，讓主角萊莉心思更為複雜。(圖／迪士尼提供)

美國皮克斯動畫工作室最新力作「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）首映飆紅，拉動北美周末票房今年首次躍上2億美元。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月16日發佈的電影市場數據，30部影片北美周末票房（6月14日至16日）報收逾2.13億美元，較前一周末大漲約105%。

「腦筋急轉彎2」無疑是此波漲勢的引擎。自14日亮相以來，這部奇幻動畫片穩居北美單日票房榜首，並以約1.55億美元創下2024年迄今北美首映周末票房最高紀錄。加上北美以外市場，其總票房現達2.95億美元。

「阿焦」的外型也跟以往的皮克斯人物大不相同。(圖／迪士尼提供)
「阿焦」的外型也跟以往的皮克斯人物大不相同。(圖／迪士尼提供)

這是「腦筋急轉彎」時隔9年捲土重來。2015年橫空出世的第一部「腦筋急轉彎」（Inside Out），不僅全球票房破8億美元，更包攬奧斯卡獎、美國電影電視金球獎和動畫安妮獎的最佳動畫長片獎。此番推出的第二部首映周末票房超越前作。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、MTC評分74、爛番茄新鮮度92%（213評），CinemaScore打分為A。雖然除了CinemaScore持平，前三項數據均遜於第一部，但開畫成績依然可圈可點。 

「腦筋急轉彎2」是本期北美周末票房十強唯一新片，其他老面孔排名略有起伏。

威爾史密斯和老搭檔馬汀勞倫斯再度合作新片「絕地戰警：生死與共」。(圖／索尼影業提...
威爾史密斯和老搭檔馬汀勞倫斯再度合作新片「絕地戰警：生死與共」。(圖／索尼影業提供)

好萊塢明星威爾史密斯(Will Smith)主演的動作冒險喜劇片「絕地戰警：生死與共」（Bad Boys：Ride or Die），第二個上映周末票房環比下跌41.6%，以約3300萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美票房現約1.12億美元、總票房約2.15億美元。

「猿人爭霸戰：猩凶帝國」（Kingdom of the Planet of the Apes）以約520萬美元周末票房從上期榜單第5名回升至本輪排名季軍。這部科幻冒險動作片北美票房現約1.58億美元、總票房約3.75億美元。

奇幻動畫喜劇片「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie）以約500萬美元周末票房從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位，北美累計票房現約7852萬美元、總票房約2.18億美元。

奇幻懸疑恐怖片「窺探者」（The Watchers），第二個上映周末票房環比下跌47.7%，以約367萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第5位，迄今總票房約2327萬美元。

奧斯卡獎 威爾史密斯 金球獎

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