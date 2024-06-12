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星巴克抹茶星冰樂太甜好罪惡 營養師：用APP客制減糖一樣美味

編譯潘勛／即時報導
瑪莉莎在影片裡講述自己減少星巴克中杯醇濃抹茶星冰樂的方法。（取自TikTok）
瑪莉莎在影片裡講述自己減少星巴克中杯醇濃抹茶星冰樂的方法。（取自TikTok）

全球吹起一股減糖風，佛州營養師瑪莉莎‧阿爾儂(Marissa Arnone)向大家介紹，只要上星巴克官方APP，更改配方，就可以讓自己點的「醇濃抹茶星冰樂」特調咖啡減糖一半，有助於減少熱量。

@dietitianmarissa

DIETITIAN HACK‼️ - Let me know in the comments which other healthy alternatives you’d like to see. - When it comes to nutrition (and life in general), everything is a balance. - I believe you can still eat the foods (and drink the Starbucks bevs) you love while achieving your health goals. - If you’d like to learn more about my proven #thrivalmode nutrition method, check out the link in my bio. The new and improved online learning platform launches JULY 7TH🚀 - And follow for more realistic nutrition tips ✨ - #nutrition #dietitian #starbucks #healthyalternative #healthyswaps

♬ original sound - Marissa Arnone, RDN

紐約郵報(New York Post)報導，瑪莉莎在5月發的TikTok影片指出，上星巴克APP，就可以了解自己點的飲料裡一切成分；單單一杯飲品可以有多重的糖類來源，因此她把自己不要的去除掉，減少一些熱量來源。

瑪莉莎以自己訂購一杯中杯、12盎司醇濃抹茶星冰樂為例；標準醇濃抹茶星冰樂內容有全奶、鮮奶油、兩勺綠抹茶粉及兩份經典糖漿，總熱量為300大卡、43克的糖，12克的脂肪以及約50毫克的咖啡因。

按星巴克的營養資訊，醇濃抹茶星冰樂的糖漿、鮮奶油、經典糖漿及調製綠茶粉裡都有糖。

瑪莉莎表示，自己用星巴克APP勾選客制選項，以杏仁奶取代全奶，減少消化問題，但保留鮮奶油。然後她把經典糖漿全刪除，再選擇只要一勺抹茶粉，而非兩勺。

瑪莉莎指出，星巴克有些飲品裡抹茶粉為兩勺或三勺，對她來說咖啡因及糖都太多，原因在抹茶粉裡摻了糖。

她談到自己點選的方法，既能享受標準的抹茶味道，又不致於喝了超甜飲品而致劇烈心悸。

在「吃這個，別吃那個！」(Eat This, Not That!)2023年排行榜上，醇濃抹茶星冰樂名列星巴克含糖最多的飲品排行榜。

如果很愛抹茶，可以選購抹茶拿鐵(Iced Matcha Tea Latte)、加橄欖油泡沫抹茶拿鐵(Iced Matcha Tea Latte With Oleato Golden Foam)，這兩款飲品裡糖都比較少，且主打兩勺抹茶粉。

星巴克 咖啡 佛州

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