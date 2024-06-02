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「加菲貓」擠下「芙莉歐莎」 躍上北美票房榜首

中新社／洛杉磯2日電
「加菲貓：農場大冒險」在美票房創佳績。（圖／網銀國際影視提供）
「加菲貓：農場大冒險」在美票房創佳績。（圖／網銀國際影視提供）

「加菲貓：農場大冒險」（The Garfield Movie）自5月30日以來蟬聯北美單日票房冠軍，超過「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa：A Mad Max Saga）躍上最新一期北美周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月2日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（5月31日至6月2日）報收約6401萬美元。

好萊塢明星克里斯普瑞（Chris Pratt）配音的「加菲貓：農場大冒險」，第二個上映周末在放映影院略有增加的情況下票房環比下跌41.7%，以約1400萬美元從上期榜單亞軍升至本輪排名第一位。這部奇幻動畫喜劇片北美累計票房現約5157萬美元，總票房已超過1.52億美元。

另一部雲集明星陣容的奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」（IF）亦排名回升，以約1080萬美元周末票房從上期榜單季軍升至本輪排名第二位，其北美累計票房現約8043萬美元、總票房約1.38億美元。

好萊塢明星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演的「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」第二個上映周末儘管放映影院有所增加，票房環比跌幅達59.2%，以約1075萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約4967萬美元，總票房約1.14億美元。

安雅泰勒喬伊演出「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」挑戰各種高難度動作戲。（圖／華納兄...
安雅泰勒喬伊演出「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」挑戰各種高難度動作戲。（圖／華納兄弟提供）

緊隨其後的是另一部科幻冒險動作片「猿人爭霸戰：猩凶帝國」（Kingdom of the Planet of the Apes），以約880萬美元周末票房蟬聯榜單第4名，目前北美累計票房約1.4億美元、總票房達3.37億美元。

5月31日上映的「排球少年！！垃圾場決戰」（Haikyuu！！The Dumpster Battle）、「暴力本性」（暫譯，In a Violent Nature）和「不當行為」（暫譯，Ezra）等三部新片亦衝入本期榜單十強。

動畫片「排球少年！！垃圾場決戰」以約350萬美元首映周末票房居榜單第7位，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、爛番茄新鮮度75%（12評）。

驚悚恐怖劇情片「暴力本性」以約212萬美元首映周末票房列榜單第8名，開畫反響為IMDb評分6.1、MTC評分69、爛番茄新鮮度87%（106評）。

喜劇劇情片「不當行為」以約118萬美元首映周末票房躋身榜單第9位，目前IMDb評分6.4、MTC評分57、爛番茄新鮮度70%（56評）。 

同日亮相的「重聚夏令營」（暫譯，Summer Camp）則落選十強，以約106萬美元首映周末票房位列榜單第11名。這部喜劇片開畫反響堪稱慘淡，IMDb評分5.2、MTC評分40、爛番茄新鮮度9%（22評），CinemaScore打分為C。 

好萊塢

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