「加菲貓」擠下「芙莉歐莎」 躍上北美票房榜首

「加菲貓:農場大冒險」在美票房創佳績。(圖/網銀國際影視提供)

「加菲貓:農場大冒險」(The Garfield Movie)自5月30日以來蟬聯北美單日票房冠軍,超過「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa:A Mad Max Saga)躍上最新一期北美周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo6月2日的電影市場數據,26部影片北美周末票房(5月31日至6月2日)報收約6401萬美元。

由好萊塢 明星克里斯普瑞(Chris Pratt)配音的「加菲貓:農場大冒險」,第二個上映周末在放映影院略有增加的情況下票房環比下跌41.7%,以約1400萬美元從上期榜單亞軍升至本輪排名第一位。這部奇幻動畫喜劇片北美累計票房現約5157萬美元,總票房已超過1.52億美元。

另一部雲集明星陣容的奇幻動畫喜劇片「幻幻之交」(IF)亦排名回升,以約1080萬美元周末票房從上期榜單季軍升至本輪排名第二位,其北美累計票房現約8043萬美元、總票房約1.38億美元。

好萊塢明星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)主演的「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」第二個上映周末儘管放映影院有所增加,票房環比跌幅達59.2%,以約1075萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部科幻冒險動作片北美累計票房現約4967萬美元,總票房約1.14億美元。

安雅泰勒喬伊演出「芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章」挑戰各種高難度動作戲。(圖/華納兄弟提供)

緊隨其後的是另一部科幻冒險動作片「猿人爭霸戰:猩凶帝國」(Kingdom of the Planet of the Apes),以約880萬美元周末票房蟬聯榜單第4名,目前北美累計票房約1.4億美元、總票房達3.37億美元。

5月31日上映的「排球少年!!垃圾場決戰」(Haikyuu!!The Dumpster Battle)、「暴力本性」(暫譯,In a Violent Nature)和「不當行為」(暫譯,Ezra)等三部新片亦衝入本期榜單十強。

動畫片「排球少年!!垃圾場決戰」以約350萬美元首映周末票房居榜單第7位,目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、爛番茄新鮮度75%(12評)。

驚悚恐怖劇情片「暴力本性」以約212萬美元首映周末票房列榜單第8名,開畫反響為IMDb評分6.1、MTC評分69、爛番茄新鮮度87%(106評)。

喜劇劇情片「不當行為」以約118萬美元首映周末票房躋身榜單第9位,目前IMDb評分6.4、MTC評分57、爛番茄新鮮度70%(56評)。

同日亮相的「重聚夏令營」(暫譯,Summer Camp)則落選十強,以約106萬美元首映周末票房位列榜單第11名。這部喜劇片開畫反響堪稱慘淡,IMDb評分5.2、MTC評分40、爛番茄新鮮度9%(22評),CinemaScore打分為C。