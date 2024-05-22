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橫跨四個州、240英里 二寶爸每天搭火車到曼哈頓上班

世界新聞網／輯
德拉瓦州的Kyle Rice每天上下班通勤花費4小時、橫跨四個州，他在TikTok分享自己的通勤旅程。(擷取自Kyle Rice TikTok @kylerice23 )
德拉瓦州的Kyle Rice每天上下班通勤花費4小時、橫跨四個州，他在TikTok分享自己的通勤旅程。(擷取自Kyle Rice TikTok @kylerice23 )

德拉瓦州的萊斯（Kyle Rice）自稱「超級通勤者」，他每天通勤240英里、花費將近兩個小時到曼哈頓上班，但他一點都不覺得辛苦，因為現在的工作薪資很好，他笑說其實自己的通勤時間和住在長島的同事差不了多少。

@kylerice23

Come with me as I commute from Wilmington, DE to Manhattan NYC to work. I commute through 4 states and a total of 240 ish miles round trip. I’m a Paramedic working for a tech company, Muru, that provides an app for Protocol arrogating for providers. Where I work as a “Protocol Architect” we cover the entire New York State EMS system, and parts of the Department of Defense. #fyp #fyp #commuterlife #nyc #delaware #amtrak #myday #paramedic #travel #work #worklife

♬ original sound - Kyle Rice

紐約郵報（New York Post）報導，從事緊急醫療服務軟體開發的萊斯每天從威明頓（Wilmington）出發，橫跨四個州到紐約曼哈頓上班，他在TikTok分享自己一天的通勤的影片，吸引超過140萬次點閱。

萊斯說他每天早上6點從威明頓（Wilmington）搭火車出發，穿越賓夕法尼亞州、新澤西州後到紐約曼哈頓上班，一個月的交通費1500美元，但這位已婚、育有兩個孩子的父親一點都不覺得辛苦，因為現在年薪有6位數，是前一份工作的兩倍。

萊斯每天早上6點15分出門，開8分鐘的車到威明頓的火車站，搭6點33分的國鐵到紐華克賓州車站，這趟車程約1小時37分鐘，他通常會在車上補眠或是和其他旅客聊天，接著他搭30分鐘的PATH到世界貿易中心車站，下車後走一個街區到公司，若路途沒有延遲，他大概會在8點35抵達，他通常是第一個到辦公室的。

萊斯原本在德拉瓦州擔任重症加護醫療人員，今年2月換到目前在曼哈頓的工作，他認為這樣通勤很值得，因為他的生活費是郊區水準，而不是曼哈頓的都市水準，他不用煩惱紐約市的高物價，曼哈頓一房一廳的公寓租金平均要4443美元，是他房貸1400美元的三倍，而他的國鐵和捷運不限次數搭乘的車票加起來一個月共1510美元。

而萊斯每天回家的路線就是把上班路線以反方向再走一次，如果沿途列車都有準點，他大約可在7點半到家，和家人共進晚餐。

萊斯說，他計算過，他的通勤時間和住在長島的同事差不多，甚至可以比住紐約市的同事短。

曼哈頓 長島 紐約市

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