命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

英國王室內部人士爆料國王查理三世罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」，不過該消息並未獲得證實。（美聯社）

美國八卦雜誌In Touch報導，英國王室內部人士爆料國王查理三世 罹患胰臟癌，僅存2年壽命，白金漢宮正加緊安排喪禮計畫「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge），不過該消息並未獲得證實。

2月初，75歲英國國王查理三世宣布接受攝護腺肥大手術後診斷出罹患癌症 ，但聲明並未透露什麼癌症或第幾期，而他本人對於病情「十分樂觀」，堅持照常處理國務，僅延後出席公眾活動。

不過，一名高級王室內部人員向In Touch爆料，查理三世罹患胰臟癌，而且只剩2年壽命。

一名王室核心成員3月初透露，「英王病情比官方公布得嚴重得多，無力掌管紛爭不斷的家族，無法履行王室的商業利益和君主的日常職務」，「癌症正在吞噬他的生命，他非常虛弱，情況危急」。

據傳王后卡蜜拉對英王不斷惡化的健康狀況感到挫敗，一位匿名王宮侍臣透露，「卡蜜拉對虛弱的英王感到厭惡，在英王和致命的癌症搏鬥時，她幾乎沒有給予寬慰」。

雖然英王將出席復活節周日禮拜，可是在可預見的未來將持續缺席王室行程，改由長公主安妮代為履行。雖然不少人推斷威廉王子將代父上陣，可是凱特 王妃罹癌接受治療後，威廉也從王室行程中消失。

不過另有消息人士表示，查理三世認為威廉還沒準備好繼承王位，「查理三世知道作為君王的壓力，只是不確定威廉是否準備好，尤其凱特又罹癌，這一切似乎為時尚早。」

若查理三世駕崩，王室將立即啟動名為「梅奈橋行動」的喪葬後續，其中涉及多個政府機關，目的是確保王位交接順利，且尊崇王室傳統禮儀。

消息指出，葬禮將和已故英國女王伊麗莎白二世的葬禮相似，他的靈柩會從白金漢宮移至國會大廈西敏廳供民眾瞻仰哀悼，並在逝世9天後舉行葬禮，最終將下葬溫莎城堡的皇家墓穴（Royal Vault），「將享有英國君王身分相稱的所有隆重儀式」。