我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC官宣：染新冠不必隔離5天 這些人可正常活動

那指再創新高 史指首登5100點

肉骨茶列為馬來西亞美食遺產 話題再掀爭論

中央社吉隆坡1日專電
馬來西亞2月將華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，成為爭論話題，引發不滿聲浪。（中央社）
馬來西亞2月將華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，成為爭論話題，引發不滿聲浪。（中央社）

馬來西亞2月將華人傳統美食肉骨茶列為國家美食遺產，成為爭論話題，引發不滿聲浪。旅遊部門官員今天說，美食遴選是從文化遺產角度出發，不應受宗教與種族所限制。

馬來西亞2月將10種美食列為國家美食遺產，包括肉骨茶（Bak kut teh）、布拉薩魚（Burasak）、哥羅麵（Mee kolok）、安班飯（Nasi ambeng）、椰糖糕（Dodol Kukus Tahi Minyak）、九層糕（Kuih lapis）、卡拉米糕（Kuih karas）、印度鬆餅（Uthappam）、醃製小菜Jeruk Tuhau及桃膠汁（Air katira）。

大馬是多元種族國家，美食文化多元，也是國際旅客與老饕打卡地點，其中具特色的是華人美食肉骨茶。這項美食是以藥材輔以香料熬煮的排骨湯，在地耆老認為肉骨茶歷史可追溯到19世紀初在巴生港（Port Klang）一帶工作的福建人，藉以補充體力。

鄰近大馬的新加坡有人主張肉骨茶源自新加坡，同樣是爭論話題。這道美食分為潮州式與福建式而有不同作法，潮州式多以白胡椒、蒜頭熬煮，雖然口味各異，仍各有祕訣。

大馬公正黨籍國會議員去年希望政府把肉骨茶列入國家美食遺產，結果在國會中成為辯論話題，甚至台灣有大學教授帶學生赴大馬田野調查，了解肉骨茶起源與演變。

對於肉骨茶列為國家美食遺產，巫青團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）表達不滿，要求旅遊、藝術及文化部（MOTAC）部長張慶信（Tiong King Sing）辭職下台。

張慶信透過社群媒體臉書（Facebook）回應，說明肉骨茶精髓在於藥材湯底，任何人都可選擇放置的食材，肉骨茶的福建話是Bak kut the，而Bak的意思是「肉」，並非「豬肉」。

他認為，這次被列為國家美食遺產的美食多達10種，不了解為什麼要刻意挑肉骨茶並大肆炒作。

房屋及地方政府部（KPKT）部長倪可敏（Nga Kor Ming）今天發表聲明說，肉骨茶是百分之百的馬來西亞美食，風味獨特，尤其2026年是馬來西亞旅遊年，這項傳統美食列為國家美食遺產，有助推廣美食文化。

他說，這次列為國家美食遺產的美食，不僅有清真美食，也有非清真美食，這反映大馬多元文化精神，共存共榮，不必刻意貶低其他種族文化。

大馬媒體報導，馬來西亞旅遊局（Tourism Malaysia）副主席楊順興（Yeoh Soon Hin）強調，肉骨茶不只受華人社群喜愛，國外遊客相繼慕名而來，推廣觀光旅遊業不應受到宗教與種族所限制，應跳出框架來思考。

華人 新加坡 觀光

上一則

懷孕26周 她搭郵輪遭拒且不退款

下一則

小一弟數學題「6+6=12」被打X 高一姐傻眼：到底錯在哪？

延伸閱讀

芝城台灣美食班 3/9文教中心開課 教八寶丸子等菜餚

芝城台灣美食班 3/9文教中心開課 教八寶丸子等菜餚
祥龍茶樓 正宗粵菜及港式點心 2/3在Live賭場聯歡晚會擺設的美食攤位 極受歡迎 盛況空前

祥龍茶樓 正宗粵菜及港式點心 2/3在Live賭場聯歡晚會擺設的美食攤位 極受歡迎 盛況空前
馬來西亞旅美聯誼會 新春慶典300人同樂

馬來西亞旅美聯誼會 新春慶典300人同樂
法國美食藝術演講會 橙縣華人興味盎然

法國美食藝術演講會 橙縣華人興味盎然

熱門新聞

示意圖。(路透)

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

2024-02-23 18:07
發橫財示意圖。（取材自Unsplash＠Avinash Kumar）

3月發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財

2024-02-27 01:40
三生肖下個月財運爆發。（路透）

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

2024-02-24 19:08
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
辛蒂亞出席「沙丘：第二部」紐約首映會，造型設計大膽、引起話題。（路透）

辛蒂亞拚了 「沙丘2」紐約首映沒穿內褲走上紅毯

2024-02-26 19:25
圖為江西省瑞昌市碼頭鎮梁公村何家墩發現一處古墓葬。（中新社資料照片）

江西史上罕見不腐女屍 沉睡2千年「竟發出嘆息聲」 嚇壞在場專家

2024-02-25 01:17

超人氣

更多 >
啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」

啥？49歲鍾漢良演32歲肖戰的爸爸… 網喊「終於不再裝嫩了」
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦
中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕

中國偷渡客大增5倍、比墨西哥人還多 大批無證客走美加邊境被捕
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個