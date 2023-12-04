2023「日本最可愛高中生」出爐 北海道16歲她首次參賽就奪冠

2023年日本「女高中生選美比賽」的冠軍是來自北海道年僅16歲的米澤璃彩；「最可愛女國中生」冠軍則是滋賀縣的澪。圖為日本女高中生示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash.com/@stephiime)

2023年日本 「女高中生選美比賽」結果出爐！綜合日媒報導，今年共有4萬多名人次報名參加比賽，而本次入圍 決賽的選手共14位，最後由來自北海道年僅16歲的米澤璃彩（リアさん）奪得冠軍。

報導指出，日本「女高中生選美比賽」於3日在東京舉辦決賽，最終贏得大獎的是來自來自北海道的米澤璃彩（リアさん），亞軍Snow獎則是由來自岡山縣的林丹（りんたん）獲得。

年僅16歲的米澤璃彩目前是一名高一生，首次參賽就奪冠讓她興奮表示「一開始媽媽對於她擅自報名比賽很生氣，但最後能獲得大獎也是托媽媽的福，真的非常感謝」。

根據「女高中生選美比賽」規定，任何未加入經紀公司的女高中生都可以參加，參賽者年齡則限制為16至18歲，而豐厚的大獎與「最可愛高中生」的美譽，吸引許多高中生報名，今年的報名者更多達4萬多名。

同一時間舉辦的「日本最可愛女國中生」，同樣有約4萬人參賽，冠軍則由目前13歲來自滋賀縣的澪（みお）奪下，澪在獲獎時，微笑表示「想成為每天都能給大家帶來微笑的模特兒」。

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