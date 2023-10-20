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買彩券讓店員隨便選 加州男刮中千萬頭獎 直呼：上帝安排好的

聯合新聞網／ 即時報導
加州一男子買刮刮樂讓店員隨便選一張，竟意外獲得頭獎。示意圖。（取材自ingimage）
加州一男子買刮刮樂讓店員隨便選一張，竟意外獲得頭獎。示意圖。（取材自ingimage）

加州一名男子19日到一間加油站加油時，到一旁商店購買刮刮樂，因自己毫無想法便要求店員隨機幫他抽取一張，不料竟喜獲頭獎，刮中了1000萬美元，讓他驚呼「這幾乎就像是上帝在干預」。

根據UPI、ABC7 News報導，當天男子驅車前往平常去的加油站，他通常都在那邊買彩券，但當天該加油站已關門，因此男子只好前往另一家位於維塞利亞的加油站。

由於男子當時對於要購買哪個彩券沒有任何想法，因此他將選擇權交給店員，讓店員隨便幫他選一張，當時他想著隨便選就好，店員便為他選了一張California 200X的刮刮樂，沒想到一刮不得了，看著彩券上寫著1000萬美元的粗體黑字，讓他頓時無法置信，直呼「不可能，這不會發生在像我這樣的人身上」。

男子表示，一切都像是上帝安排好的，先是原先去的加油站關閉，「如果它當時還開著的話，這一切可能都不會發生」，再來又因為自己毫無想法讓店員代抽，這才贏得意外的大獎。而事後，他決定一次性領取中獎金額，獲得580萬元美元的獎金，而開獎老闆也喜獲5萬美元的獎金。

加油站 加州

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