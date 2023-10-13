男為房產扮孝子 遺囑寫好後翻臉不演了…母親1招不給房

房市示意圖。（記者游智文／攝影）

房價 高漲，很多人決定不買房改「等房」，希望透過繼承取得房屋。台灣一名男子也這麼做，他有兩個哥哥，為了繼承年邁父母名下價值近千萬台幣的房子，決定和爸媽同住就近照顧，爸媽感念之餘，也寫了遺囑把房子留給他。

不過，爸媽的房子最終送給了老大，他並沒有拿到這間房子。

台灣正業地政士事務所所長鄭文在表示，原因很簡單，就在爸媽寫完遺囑且公開宣布之後，這位男子以為「妥當了」，房子一定是他的，對父母態度改變，還搬了出去，結果父母決定改變主意。

鄭文在表示，個案中的老爸老媽共生了三個小孩，老大、老二都獨立門戶，小弟則回家陪伴父母親一起生活。老夫妻感念小弟孝順，就將一間登記在媽媽名下的房屋，私下透過公證遺囑，載明媽媽過世後，遺贈給小弟。

公證遺囑成立後，為了避免日後三兄弟發生爭執，兩老公開公證遺囑相關資訊，老大、老二尊重父母親的決定，同意遵守。老三得知以後，則是喜出望外，心想終於可以減少30年奮鬥，擁有屬於自己的房子。

一開始，老三對父母還滿是感激，但他以為遺囑寫好，一切都定局，對父母親態度漸漸出現變化，最後更搬了出去。由於父母親愈來愈老，不能沒人照顧，老大只好搬回家，照顧年邁的雙親。

日前媽媽生病了，在加護病房住了十餘天，病情穩定後轉到普通病房，第一件事情，就是聯絡鄭文在，請他趕快把她名下原來想遺贈給老三的房子，改贈與登記給老大，經確認媽媽意識清楚後，鄭文在就幫媽媽完成贈與登記給老大。

鄭文在表示，老媽媽之前已完成公證遺囑，要將房子登記給老三，如今未改遺屬，卻把房子另外贈與他人，很多人也許覺得會有問題。

但依據民法第1202條規定：遺囑人以一定之財產為遺贈，其財產在繼承開始時，有一部分不屬於遺產者，其一部分遺贈為無效；全部不屬於遺產者，全部遺贈為無效。換言之，遺囑指定贈與財產，仍可先贈與他人，到時沒有這筆遺產，遺贈就自然無效。

鄭文在表示，這案例，老媽媽當然也可以更改公證遺囑，但所有程序必須重走一遍。

他說，這案例讓人有很多省思，最重要的是，別以為父母親的遺囑成立後，就是煮熟的鴨子，遺囑是可以變更的，煮熟的鴨子隨時可能飛了。