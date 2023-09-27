我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

杭州亞運／親友團無法入場 泰國選手驚喜收到11張轉贈門票

新華社／杭州27日電
圖為泰國選手巴尼巴·翁巴達那吉（左）與中國選手郭清在比賽中。(新華社)
圖為泰國選手巴尼巴·翁巴達那吉（左）與中國選手郭清在比賽中。(新華社)

泰國跆拳道名將巴尼巴·翁巴達那吉來說，她在杭州市臨安區收穫的不僅僅是一枚亞運金牌，還有臨安人民為陪伴她比賽的「親友團」送來的11張臨時轉贈門票。「感受到了無比的熱情和溫暖。」她說。而可愛的臨安人民則表示，這就是我們中國人的待客之道。

9月25日，在臨安區舉行的跆拳道比賽第二天，奧運積分排名第一的翁巴達那吉即將在女子49公斤級決賽中對陣中國選手郭清，翁巴達那吉的「親友團」卻正為比賽門票的事在場館售票點附近焦急徘徊。

「我和爸爸每一次都會陪她一起比賽，亞運我們更是整個家族12個人一起來為她加油，爸爸、哥哥、嬸嬸……還有一個小寶寶。」翁巴達那吉的姐姐說，雖然他們一到達臨安就來買票，但實在沒想到亞運的門票太搶手，根本買不到。

工作人員注意到焦急的泰國「親友團」，了解了他們的困難後，通過臨安區融媒體中心向市民「廣而告之」。短短兩個小時內，就有11位熱心的臨安人民將自己的跆拳道比賽門票轉贈給了翁巴達那吉的家人們。

「是想著先緊著外國友人，我們以後再找機會觀賽，也是通過這樣的方式表達對亞運的支持。」贈票市民嚴燕說，「外國運動員來了這麼多親人，如果不能夠觀看比賽，肯定是一件非常遺憾的事情，能夠理解這種心情，所以大家能幫就幫。」

拿到11張轉贈票，翁巴達那吉的姐姐熱淚盈眶：「我們從泰國趕來，就是為了給妹妹加油。很感謝熱心的朋友們的幫助，非常開心。」在家人們的現場支持下，翁巴達那吉也如願奪冠。

頒獎典禮結束後，翁巴達那吉說：「我的家人沒有買到票，非常感謝臨安人民能提供這個讓我家人進來為我加油鼓勁的機會，這對我來說很重要，非常感謝中國朋友們的熱情。」

泰國 跆拳道 運動員

上一則

9月27日星座運勢 牡羊桃花運極強 天秤工作順利

延伸閱讀

亞運中華跆拳道隊 羅嘉翎、林唯均2女將皆銀恨

亞運中華跆拳道隊 羅嘉翎、林唯均2女將皆銀恨
杭州亞運 港男七欖2連霸 何詩蓓港隊獎牌王

杭州亞運 港男七欖2連霸 何詩蓓港隊獎牌王
杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠

杭州亞運／電競首金誕生「王者榮耀」亞運版中國隊奪冠
杭州亞運／泰國公主參加馬術賽 平常化身時裝設計師

杭州亞運／泰國公主參加馬術賽 平常化身時裝設計師

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家