杭州亞運／親友團無法入場 泰國選手驚喜收到11張轉贈門票

圖為泰國選手巴尼巴·翁巴達那吉（左）與中國選手郭清在比賽中。(新華社)

對泰國跆拳道 名將巴尼巴·翁巴達那吉來說，她在杭州市臨安區收穫的不僅僅是一枚亞運金牌，還有臨安人民為陪伴她比賽的「親友團」送來的11張臨時轉贈門票。「感受到了無比的熱情和溫暖。」她說。而可愛的臨安人民則表示，這就是我們中國人的待客之道。

9月25日，在臨安區舉行的跆拳道比賽第二天，奧運積分排名第一的翁巴達那吉即將在女子49公斤級決賽中對陣中國選手郭清，翁巴達那吉的「親友團」卻正為比賽門票的事在場館售票點附近焦急徘徊。

「我和爸爸每一次都會陪她一起比賽，亞運我們更是整個家族12個人一起來為她加油，爸爸、哥哥、嬸嬸……還有一個小寶寶。」翁巴達那吉的姐姐說，雖然他們一到達臨安就來買票，但實在沒想到亞運的門票太搶手，根本買不到。

工作人員注意到焦急的泰國「親友團」，了解了他們的困難後，通過臨安區融媒體中心向市民「廣而告之」。短短兩個小時內，就有11位熱心的臨安人民將自己的跆拳道比賽門票轉贈給了翁巴達那吉的家人們。

「是想著先緊著外國友人，我們以後再找機會觀賽，也是通過這樣的方式表達對亞運的支持。」贈票市民嚴燕說，「外國運動員 來了這麼多親人，如果不能夠觀看比賽，肯定是一件非常遺憾的事情，能夠理解這種心情，所以大家能幫就幫。」

拿到11張轉贈票，翁巴達那吉的姐姐熱淚盈眶：「我們從泰國趕來，就是為了給妹妹加油。很感謝熱心的朋友們的幫助，非常開心。」在家人們的現場支持下，翁巴達那吉也如願奪冠。

頒獎典禮結束後，翁巴達那吉說：「我的家人沒有買到票，非常感謝臨安人民能提供這個讓我家人進來為我加油鼓勁的機會，這對我來說很重要，非常感謝中國朋友們的熱情。」