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4血型如何讚美他人 A型千篇一律、這血型誇得讓人滿頭問號

聯合新聞網／ 即時報導
不同血型的人，讚美人的特徵也不一樣。示意圖。（ingimage）
不同血型的人，讚美人的特徵也不一樣。示意圖。（ingimage）

每個人的個性不同，而這樣的差異，也會呈現在稱讚人時的風格上。日本網站「占TV」近來就列舉四種血型的人，分析他們在稱讚他人時，會有什麼樣的特徵。

A型

A型的人個性認真，因此在想要稱讚人時，就會直接把「太好了」、「做得不錯」等讚美的話說出來。不過因為不擅於說謊，所以沒辦法逼自己講些太誇張的字眼，結果往往導致稱讚的遣詞用句千篇一律，自己也會覺得懊惱，認為應該有更理想的表達方法。

B型

總是靠著一股氣勢過活的B型，只要覺得有好的地方，就會立刻誇讚他人。並且誇讚的用詞中，常常會伴隨著很多狀聲詞，像是「唰唰兩下就打掃得乾乾淨淨」、「咻的一下就成長超多」等等。不過有時會因為用字太獨特，可能沒辦法讓對方完全感應到。

O型

擅長冷靜判斷局勢的O型，會選擇在最佳時機點，而且以能夠提升幹勁的方法，來稱讚另一個人。像是他們在讚美誰時，會同時告訴對方「OO也覺得你做得很好喔」，讓對方感覺到自己被許多人所肯定，內心的幹勁自然也就會油然而生。

AB型

觀點稍微與常人不同的AB型，稱讚別人的點往往也非常獨特。像是別人覺得自己沒做很好的地方，AB型卻會大肆讚揚，使對方懷疑「咦？有這麼值得好說嘴的嗎」，反倒是真正做好的部分，卻往往容易被AB型所忽略，讓他人感到滿頭問號。

日本

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