日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

日本發明家在網路上提案數張iPhone的簡易設計圖，引發許多果粉共鳴。（取材自X平台）

果粉們引頸期盼的iPhone 15系列22日在正式上市，不少熱血果粉徹夜排隊，最新款的iPhone的功能升級、硬體設備更是在開賣前就掀起大批網友熱烈討論。近日更有一位日本 發明家畫出了他心目中理想的iPhone設計圖，引發許多果粉共鳴，紛紛敲碗希望能看到該款iPhone問世。

日本《まいどなニュース》報導，發明家Kazuya Shibata在推特 上提案了數張iPhone的簡易設計圖，表示希望能在Type-C接孔之外，再新增支援音源線、Lightning、HDMI的接孔。雖然近年來iPhone的設計走向簡約、注重簡單，但若有這些接孔，就能直接同時連接多種設備。

Kazuya Shibata還補充，如果再貪心一點，希望iPhone還能加入SD卡的插槽，以及以前流行的鑰匙圈開孔。他的發想獲得大量網友迴響，留言區充斥著許多果粉們的許願文和建議：「有SD卡插槽的話就太強了」、「既然是iPhone，實現所有人的願望吧」、「每次換手機就要換充電線，真的很花錢啊」、「有HDMI感覺很好，但開這麼多接孔，故障率也會提升吧？」不過，也有網友中肯的表示，如果真的要實現所有果粉的心願，一支iPhone手機恐怕會變得像字典一樣厚。

Kazuya Shibata表示，他感受到大眾對於「多接孔」手機的熱情，雖然iPhone 15改成Type-C後會變得更方便，但大家已經熟悉的Lightning接孔其實也很好用，「所以我就把大家常會用到的所有接孔都畫了上去。」他也強調，自己對於目前的iPhone設計並沒有太大的不滿，已經想好要購買的iPhone 15型號，並非常期待相機鏡頭的望遠功能。

日本發明家「心中最理想iPhone」設計圖曝 果粉狂敲碗