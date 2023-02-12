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媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

TVBS新聞網／編輯 樓冠陞 即時報導
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

一名母親日前為了幫16歲的女兒慶生，竟準備了一輛全新的特斯拉，以及1600美元現金當成禮物；然而更令人意想不到的是，女兒看見這份大禮後，除了不領情地抱怨這筆現金「只是小錢」外，甚至還不滿母親沒送賓士，引發網友熱議。

一名母親在影音平台TikTok上貼出一段影片，內容為她為了幫16歲的女兒慶生，準備了相當豪華的大禮。從影片中可以發現，這名母親準備一輛全新的黑色特斯拉，並在上面綁了氣球、彩花等飾品。隨後，母親又走進屋內將蒙上雙眼的女兒帶出來，讓她親手收下這份驚喜。

不過，正當女兒把眼罩取下來時，卻瞬間露出相當不屑的表情，並不斷地向母親抱怨，強調自己「不喜歡電動車」，而是希望獲得一輛粉紅色的賓士。對此，母親雖然向女兒解釋，她的預算沒辦法購買賓士，但她仍準備了1600元現金，無奈女兒依然不領情，甚至怒批「這是史上最糟的生日」。

該名母親再看見女兒的反應後相當氣憤，於是把這段影片上傳到網路上，希望網友們能夠評評理。對此，就有不少人認為，「我會要求她調整自己的態度，不然就把所有禮物收回，讓她什麼也得不到」、「我一定把車開回去，然後送她玩具車」、「我想這一定是惡作劇，不然太扯了」。

媽送「特斯拉＋4.8萬現金」慶生！16歲女怒：怎不是賓士

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