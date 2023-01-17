中國推探月形象太空兔 中文名「兔星星」寓意玉兔巡月

中國推出探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。（取材自微博）

農曆兔年即將來臨之際，中國推出探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。

人民網報導，中國探月工程亦稱嫦娥工程自2007年10月24日嫦娥一號發射，到2019年1月3日嫦娥四號實現全人類首次月球背面軟著陸和巡視探測，再到2020年12月17日嫦娥五號 返回艙攜帶月球樣品成功著陸取回1731克月球土壤，實現了「六戰六捷」。

「太空兔」是中國探月航天工程的吉祥物，最初人設為中國探月派駐在月球的觀察員，其形象靈感來自於中國古代神話故事中的「月宮玉兔」，結合現代太空人 形象，以紅、藍、白極具中國航天科技屬性的色彩作為配色，通過擬人化的方式，讓航天人奮力拚搏、勇於探索的航天精神得到了具象化體現。