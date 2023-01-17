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中國推探月形象太空兔 中文名「兔星星」寓意玉兔巡月

記者賴錦宏／即時報導
中國推出探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。（取材自微博）
中國推出探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。（取材自微博）

農曆兔年即將來臨之際，中國推出探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。

人民網報導，中國探月工程亦稱嫦娥工程自2007年10月24日嫦娥一號發射，到2019年1月3日嫦娥四號實現全人類首次月球背面軟著陸和巡視探測，再到2020年12月17日嫦娥五號返回艙攜帶月球樣品成功著陸取回1731克月球土壤，實現了「六戰六捷」。

「太空兔」是中國探月航天工程的吉祥物，最初人設為中國探月派駐在月球的觀察員，其形象靈感來自於中國古代神話故事中的「月宮玉兔」，結合現代太空人形象，以紅、藍、白極具中國航天科技屬性的色彩作為配色，通過擬人化的方式，讓航天人奮力拚搏、勇於探索的航天精神得到了具象化體現。

據介紹，「兔星星」寓意「玉兔巡月，揚帆星河」，中國嫦娥三號、四號的月球車均以「玉兔」為名，「兔星星」的名字表達了其太空特質和初心使命。英文名字「To Star」寓意的征途是星辰大海，體現了傳統文化與航天科技的融合，寄托著中華民族千百年來的探月夢想，表達著新時代中國航天向宇宙深空進發的豪情願景。

中國推出探月航天IP形象「太空兔」。圖為在北京拍攝的太空兔形象。 （中新社）
中國推出探月航天IP形象「太空兔」。圖為在北京拍攝的太空兔形象。 （中新社）

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