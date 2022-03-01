兒弄丟心愛泰迪熊 數月後熊照片奇蹟現身她臉書動態上

男童與失而復得的泰迪熊。取材自YouTube

美國5歲男童以西結（Ezekiel Burnett）去年11月底在威斯康辛州 米契爾將軍國際機場 （General Mitchell International Airport）不小心將他心愛的玩具泰迪熊丟到屋頂下方，他的父母大衛和潔西卡（David and Jessica Burnett）原以為再也看不到泰迪熊了，豈料今年2月泰迪熊照片出現在潔西卡臉書 動態訊息上。

潔西卡說當時他們趕著搭飛機，無暇將泰迪熊弄下來。事後雖然買了另一隻玩具熊給以西結，稍稍撫慰他的心，但以西結仍很難過，有天晚上還問潔西卡：「泰迪是否在天堂？」

潔西卡2月某一天看到她臉書動態訊息上出現「泰迪」照片時，驚訝得說不出話來。

機場在臉書分享了泰迪的照片，稱有名旅客在1月4日發現泰迪，並送到失物招領處，希望找到泰迪的主人。

潔西卡寄了一張以西結跟泰迪在沙發上的合照給機場，證明泰迪是以西結的玩具。機場和西南航空公司沒有將泰迪寄給以西結，而是安排以西結和大衛在情人節搭機前往米契爾將軍國際機場接泰迪。

以西結看到泰迪熊後表示，他認為機場工作人員「很照顧泰迪」，他很高興泰迪在機場很多地方玩得開心。以西結說，泰迪從他出生就一直陪著他，看到泰迪回家感覺鬆了一口氣：「泰迪和其他熊一起在床上很開心。」