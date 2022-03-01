我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

兒弄丟心愛泰迪熊 數月後熊照片奇蹟現身她臉書動態上

聯合新聞網 / 綜合報導
男童與失而復得的泰迪熊。取材自YouTube
男童與失而復得的泰迪熊。取材自YouTube

美國5歲男童以西結（Ezekiel Burnett）去年11月底在威斯康辛州米契爾將軍國際機場（General Mitchell International Airport）不小心將他心愛的玩具泰迪熊丟到屋頂下方，他的父母大衛和潔西卡（David and Jessica Burnett）原以為再也看不到泰迪熊了，豈料今年2月泰迪熊照片出現在潔西卡臉書動態訊息上。

潔西卡說當時他們趕著搭飛機，無暇將泰迪熊弄下來。事後雖然買了另一隻玩具熊給以西結，稍稍撫慰他的心，但以西結仍很難過，有天晚上還問潔西卡：「泰迪是否在天堂？」

潔西卡2月某一天看到她臉書動態訊息上出現「泰迪」照片時，驚訝得說不出話來。

機場在臉書分享了泰迪的照片，稱有名旅客在1月4日發現泰迪，並送到失物招領處，希望找到泰迪的主人。

潔西卡寄了一張以西結跟泰迪在沙發上的合照給機場，證明泰迪是以西結的玩具。機場和西南航空公司沒有將泰迪寄給以西結，而是安排以西結和大衛在情人節搭機前往米契爾將軍國際機場接泰迪。

以西結看到泰迪熊後表示，他認為機場工作人員「很照顧泰迪」，他很高興泰迪在機場很多地方玩得開心。以西結說，泰迪從他出生就一直陪著他，看到泰迪回家感覺鬆了一口氣：「泰迪和其他熊一起在床上很開心。」

機場 臉書 威斯康辛州

上一則

3月1日星座運勢 巨蟹愛情到來 雙魚心情飛揚

下一則

海倫米蘭出席演員工會獎 千萬珠寶傍身「粉」浪漫

延伸閱讀

Day6圖輯／俄軍攻烏南境 赫爾松機場劇烈爆炸聲響

Day6圖輯／俄軍攻烏南境 赫爾松機場劇烈爆炸聲響
NBA／爵士踢館 太陽缺保羅吞2連敗

NBA／爵士踢館 太陽缺保羅吞2連敗
封面故事／年過70歲，你還「性」福嗎？

封面故事／年過70歲，你還「性」福嗎？
NBA／灌籃大賽太爛看不下去？杜蘭特發推文吐槽

NBA／灌籃大賽太爛看不下去？杜蘭特發推文吐槽

熱門新聞

許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

2022-02-25 12:07

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

2022-02-20 23:25
人腦示意圖。圖／ingimage

臨終時大腦想什麼？科學家首次記錄到人生跑馬燈

2022-02-25 15:42
遊客到了泰國旅遊時，正想要解放卻看見馬桶裡有不明黑影，仔細一瞧竟是亞洲水巨蜥。（影片截圖）

坐馬桶前先看一下…「不明黑影」探頭鑽出 嚇壞情侶

2022-02-23 02:45
小禎瘦身方法公開。 （取材自臉書）

小禎「鏟肉7絕招」105→55公斤 菜單公開 湯蒜辣都NG

2022-02-23 23:58
谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG

青蛙公主谷愛凌分享保養4秘訣 每天睡飽超重要

2022-02-25 13:46

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬