我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

2嬤唱歌起爭執 4腿糾纏上演「慢動作」全武行

記者王思慧／花蓮10日電
2名阿嬤為了位置發生爭執，黃婦拿麥克風作勢打人。（記者王思慧／翻攝）
2名阿嬤為了位置發生爭執，黃婦拿麥克風作勢打人。（記者王思慧／翻攝）

兩名阿嬤為了唱歌竟上演全武行！花蓮市國聯社區活動中心提供卡拉OK讓民眾歡唱，昨天一名80多歲的黃姓阿嬤坐在桌上唱歌，擋住後方60多歲吳姓阿嬤，雙方一言不合倒在地上扭打，黃婦還拿麥克風打傷吳婦。警方獲報將傷人的阿嬤帶回做筆錄，視雙方提告意願再決定是否函送地檢署偵辦。

2人在地上扭打互搶麥克風，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下...
2人在地上扭打互搶麥克風，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下。（記者王思慧／翻攝）

根據監視器畫面，黃姓阿嬤原本坐在前面桌上唱歌，擋住在後方的吳姓阿嬤，吳婦要求黃婦移動位置遭拒，雙方起口角。吳先是推了黃一把，黃婦不甘示弱作勢拿麥克風打人，2人開始動手動腳，一路從桌子打到電視機前，仍不願停下。

打到一半時，吳婦不小心往後倒，黃婦隨即撲上前，2人在地上扭打互搶麥克風，4隻腳緊緊糾纏不放開，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下，長達約2分鐘。有民眾聞風而至趕緊勸架，才結束這場鬧劇，所幸頭部受傷的吳婦送醫後無大礙。

警方表示，昨天2名婦人發生肢體糾紛，8旬黃女坐在桌上擋住6旬吳女看電視的視線，吳女請黃女挪動位置，黃女不肯遂起爭執，雙方在地上扭打拉扯，黃女拿麥克風攻擊吳女，導致吳女頭部輕微受傷，送慈濟醫院治療無生命危險，並於當天出院。

警方獲報到場抄錄雙方資料，並調閱監視器及拍照存證，同時將涉嫌動手的黃女帶回派出所，製作傷害筆錄。將視雙方當事人是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

上一則

邪惡婆婆卡蜜拉耍心機…凱特氣到聖誕晚宴拂袖而去？

延伸閱讀

網課趣事

網課趣事
郵遞區號阻店面貸款 紐約市府允對話解決

郵遞區號阻店面貸款 紐約市府允對話解決
嚇出一身汗！正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」

嚇出一身汗！正向客戶賠罪…Siri突發聲「沒必要道歉」
準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

準確率高達9成！SKODA「聽聲」App 智能分析車輛故障

熱門新聞

水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

2021-01-02 03:49
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。取材自臉書

不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧

2021-01-03 02:37
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。（取材自推特／@TeacherUfo）

他GOOGLE街景搜老家 意外曝光亡父「溫暖等門」

2021-01-07 09:27
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了100萬英鎊。(示意圖／路透)

一覺醒來帳戶多了100萬英鎊 銀行打包票：放心花

2021-01-07 22:07
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。取材自 Instagram

俄羅斯模特兒清澈眼眸配雪白肌膚 「美如童話故事」

2021-01-09 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了