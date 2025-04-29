「給媽媽做一道菜」繪畫比賽揭曉 畫作情感真摯感動評審

5月初至6月底優勝作品於官網展覽，掃描觀看大圖

美國味全公司和世界日報 聯合主辦的母親節 繪畫比賽「給媽媽做一道菜」的優勝作品揭曉，世界日報收到全美各州983件作品，競爭相當激烈。三位華裔藝術家評審對參賽作品給予了高度評價，認為參賽者充分發揮了想像力，通過作品深情地傳達出對母親的情感。觀者仿佛置身於他們之間的故事剪影中，真切感受到那份濃厚而純粹的親情。

美國味全新澤西 分公司經理李久陽表示：「感謝全美社區對比賽的支持。美國味全一直是華人 家庭的良伴，我們堅定支持有意義的活動，回饋社區，傳遞溫暖。另外也衷心感謝評審們的參與，期待孩子們的作品能為社區帶來啟發與感動。」

【評審評語】

「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽幼童組第一名

幼童組第一名Dennis Gu的作品，評審林怡伶(Eleen Lin)認為，作品內容豐富且極具想像力，創作中展現出空間與秩序的變化，呈現不同場景中的探索歷程，線條流暢，色彩鮮明，是一幅非常好的作品。評審謝高元(James Hsieh)表示，作品構圖很好，充滿想像力，並透過複雜繁瑣的步驟，細膩呈現出用心做蛋糕給媽媽的過程，是一幅讓人感動的作品。評審詹子瑩(Naomi Chan)指出，畫作中蘊含很多小故事，以抽象的手法描繪與媽媽一起做蛋糕的過程，細膩地記錄了與媽媽相處的珍貴回憶，細節豐富，情感真摯。

「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽高童組第一名

高童組第一名Parnia Aldavood的作品，評審林怡伶(Eleen Lin)認為，畫作用剪影的方式回憶出與媽媽共度的美好時光，在創作中，天馬行空地把蔬菜變成星球，色彩運用了大量對比色，層次豐富，作品洋溢著充滿愛的回憶與溫暖氛圍。評審謝高元(James Hsieh)表示，作品中展現了一道獻給媽媽的沙拉料理，乍看之下簡單，實則蘊含細膩用心。特別是將洋蔥的紫色與外太空 星雲相連結，透過剪影手法呈現與母親之間的回憶與事件，構思巧妙、情感真摯。評審詹子瑩(Naomi Chan)認為，畫面層層堆疊如同洋蔥般，象徵著與媽媽共同經歷的一個個故事；畫中出現多種形式的雲朵，使整體畫面更具層次與協調，令人印象深刻。

「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽青少年組第一名

青少年組第一名Sophia Fericano的作品，評審林怡伶(Eleen Lin)表示，作品對人物的描繪極具表現力，畫面中食物散發出的煙霧幻化成愛心線條，用色堆疊成熟，視覺層次豐富。評審謝高元(James Hsieh)認為，畫作充滿戲劇性的光影變化，母親表情中流露出深刻的母愛，背景處理細緻入微。評審詹子瑩(Naomi Chan)指出，作品用色協調、色彩豐富，呈現出溫暖又豐富的視覺語言，畫中媽媽的眼神與表情充滿愛意，小朋友認真做菜的神情生動自然，而食物以愛心形狀呈現，代表出對媽媽的愛。

【優勝作品名單】

〔幼童組〕第一名：Dennis Gu（NY）、第二名：ERIC KOEH（NY）、第三名：Kowkab Mahboobi（VA）、第四名：Amber Chen（MN）

〔高童組〕第一名：Parnia Aldavood（CA）、第二名：Yvonne Wang（WA）、第三名：James Yin（CA）、第四名：Amanda Chen（NY）

〔青少年組〕第一名：Sophia Fericano（IL）、第二名：Helen Miao（MA）、第三名：Sophia Hou（MD）

所有優勝作品5月1日刊登於世界日報全美東，並在5月初至6月底進行線上展覽。活動官網：weichuan.wjwebsite.com