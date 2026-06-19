Uber、律師互槓訴求 將公投對決

Uber試圖限制車禍訴訟理賠金額的計畫，對上了「加州消費者律師協會」要求Uber必須為旗下司機的性行為不檢承擔法律責任。(美聯社)

Politico新聞網報導，加州 選務當局周三晚間證實，由網約車服務巨頭Uber與代表訴訟律師的團體各自發起的兩項針鋒相對的公投 提案，已正式取得今年11月的公投資格。這意味著雙方即將在選戰中展開一場燒錢的頂尖對決。

這場大戰的焦點，在於Uber試圖限制車禍訴訟理賠金額的計畫，對上了「加州消費者律師協會」（Consumer Attorneys of California）所提出的反制提案。該反制提案要求Uber必須為旗下司機的性行為不檢承擔法律責任，並對司機的背景調查、風險評估和安全通報建立嚴格的法定標準。一旦Uber的提案通過，恐將對規模龐大的個人傷害訴訟律師產業造成沉重打擊。

為了在這場可能極其漫長且艱苦的選戰中說服選民，雙方均已籌措了數千萬美元的銀彈。除非雙方在最後關頭達成停戰協議，否則這極可能成為加州歷史上耗資最鉅大的公投大戰之一。

根據廣告追蹤公司AdImpact的數據，自今年1月以來，Uber的競選陣營已斥資超過4200萬美元投放廣告，將消費者律師協會抹黑為「廣告看板律師」的幕後推手，指控他們利用車禍受害者來謀取暴利。Uber表示，其公投提案將律師費上限設為25%，並打擊虛報的「影子損害賠償」，以此解決上述問題。

然而，由訴訟律師團體、消費者倡議人士及醫療專業人員組成的聯盟，也斥資數百萬美元投放廣告，批評Uber的計畫完全是自私自利之舉。由消費者律師協會領軍的聯盟主張，Uber的提案將使受害者幾乎不可能起訴這家網約車巨頭，且在Uber未來幾年計劃推出自動駕駛車之際，此舉等同於免除其在車禍中的法律責任。

不過，Uber與加州消費者律師協會仍有時間達成和解，以避免這場高風險的公投對決。根據加州法律，提案人可在6月25日之前撤回其公投提案，這通常發生在雙方同意攜手支持一項折衷的立法方案時。