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趙百淳搬家 核桃谷水區委員出缺 開放申請

記者楊青╱鑽石吧報導
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服務東聖蓋博谷多個華人聚居城市的核桃谷水區（WVWD）5月29宣布，第五選區（Division V）委員席位出缺，即日起接受社區居民申請。水區期望關心水資源與社區發展的民眾投入公共服務。

任職近20年的核桃谷水區資深華裔委員趙百淳因搬家5月28日離任。為確保董事會運作順利，水區將透過任命程序遞補空缺。獲選者將暫代職務至今年11月選舉，屆時由選民投票選出人選完成剩餘任期。

此次開放的第五選區涵蓋工業市、波莫那、西柯汶那、鑽石吧及核桃市部分地區。居民可透過水區網站提供的選區地圖確認住址是否位第五選區範圍內。

申請資格包括：居住第五選區、為洛杉磯縣核桃谷水區服務範圍內的登記選民、能夠定期參加每月委員會會議，並符合加州法律規定的公職任職資格。

有意申請者需提交意向書、個人履歷及其他有助董事會評估的相關資料。申請截止日期為6月11日下午5時。水區將在6月15日至18日進行資格審查，並暫定於6月22日或23日安排面試。

擁有70多年歷史的核桃谷水區是東聖蓋博谷地區重要的公共供水機構之一，供水人口超過20萬。水區除負責飲用水供應外，也管理再生水系統、地下水補注計畫及區域水資源基礎建設。

核桃谷水區由五名委員代表不同選區，任期四年並採交錯改選，主要負責制定水區政策、審核預算、監督重大建設計畫及規劃長期供水策略。水區委員每次出席會議可獲150美元津貼，每月最多七次會議。

申請詳情可上網walnutvalleywater.gov/apply-to-be-a-board-member-division-v/，或致電水區行政負責人Lucie Cazares，909-595-7554。

趙百淳 核桃 聖蓋博

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