核桃谷水區委員李敏妮 競選連任

核桃谷水區第三區委員李敏妮尋求連任，希望華人社區支持。（記者楊青／攝影）

核桃 谷水區第三區委員李敏妮（Theresa Li）22日晚宣布競選連任，與同日宣布競選鑽石吧 市議員連任的丈夫鄧嘉猷 同步展開選戰。

李敏妮當晚向到場力挺的數百支持者表達感謝。她表示，今年再次投入選舉，希望繼續為社區服務，並爭取選民支持。她指出，水資源與每個家庭的日常生活息息相關，尤其加州 長期乾旱與降雨不足，使許多地區經常面對供水挑戰。

核桃谷水區第三區委員李敏妮（左四）宣布競選連任，鑽石吧、核桃市、羅蘭岡等地華洋團體均表支持。（記者楊青／攝影）

李敏妮表示，作為水區委員，最重要的任務是確保轄區居民擁有充足且穩定的水資源，同時維持優良水質，讓民眾打開水龍頭時，不必擔心健康與飲水安全問題。她說，多年來持續關注水價，希望在提供穩定、高品質供水同時，盡量降低水費漲幅對居民造成的負擔。

她指出，相較周邊地區，核桃谷水區近年的水費調漲幅度維持在相對較低水平。由於核桃谷水區長期向大都會水局購水，而大都會水源高度依賴北加州供應，因此水區近年積極尋找地下水資源，陸續在不同地點興建水井，開發地下水供應系統，以提升供水自主性。

不過，李敏妮也表示，核桃谷水區部分基礎設施已使用超過70年，設備逐漸老化。一方面，部分老舊設備需報廢回收，以回收部分資金；另一方面，水區也必須嚴格把關設備拆除與處理過程，避免對環境造成污染，確保居民用水安全。

即將離任的核桃谷水區委員趙百淳（左）呼籲大家投票支持李敏妮（右）競選連任。（記者楊青／攝影）

核桃谷水區主席湯繼理 、副主席Edwin Hilden及全體委員當天均出席活動，表達對李敏妮連任的支持。因搬遷即將離任的核桃谷水區委員趙百淳 也呼籲民眾踴躍投票支持李敏妮。

趙百淳表示，選戰是一票一票累積出來的，支持者不要認為候選人聲勢強、勝券在握就忽略投票的重要性。她分享，19年前首次參選時，一度認為選情穩定，甚至前往紐西蘭度假，結果途中接獲選情告急消息，最後僅以一票之差驚險勝出。她提醒，任何選舉都不能掉以輕心，支持者一定要投票。

核桃谷水區委員選舉將於11月3日與美國期中選舉同步舉行。此次第二區與第三區均有席位開放參選，候選人申請期間為7月13日至8月7日下午5時。