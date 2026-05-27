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核桃谷水區委員李敏妮 競選連任

記者楊青／鑽石吧報導
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核桃谷水區第三區委員李敏妮尋求連任，希望華人社區支持。（記者楊青／攝影）
核桃谷水區第三區委員李敏妮尋求連任，希望華人社區支持。（記者楊青／攝影）

核桃谷水區第三區委員李敏妮（Theresa Li）22日晚宣布競選連任，與同日宣布競選鑽石吧市議員連任的丈夫鄧嘉猷同步展開選戰。

李敏妮當晚向到場力挺的數百支持者表達感謝。她表示，今年再次投入選舉，希望繼續為社區服務，並爭取選民支持。她指出，水資源與每個家庭的日常生活息息相關，尤其加州長期乾旱與降雨不足，使許多地區經常面對供水挑戰。

核桃谷水區第三區委員李敏妮（左四）宣布競選連任，鑽石吧、核桃市、羅蘭岡等地華洋團...
核桃谷水區第三區委員李敏妮（左四）宣布競選連任，鑽石吧、核桃市、羅蘭岡等地華洋團體均表支持。（記者楊青／攝影）

李敏妮表示，作為水區委員，最重要的任務是確保轄區居民擁有充足且穩定的水資源，同時維持優良水質，讓民眾打開水龍頭時，不必擔心健康與飲水安全問題。她說，多年來持續關注水價，希望在提供穩定、高品質供水同時，盡量降低水費漲幅對居民造成的負擔。

她指出，相較周邊地區，核桃谷水區近年的水費調漲幅度維持在相對較低水平。由於核桃谷水區長期向大都會水局購水，而大都會水源高度依賴北加州供應，因此水區近年積極尋找地下水資源，陸續在不同地點興建水井，開發地下水供應系統，以提升供水自主性。

不過，李敏妮也表示，核桃谷水區部分基礎設施已使用超過70年，設備逐漸老化。一方面，部分老舊設備需報廢回收，以回收部分資金；另一方面，水區也必須嚴格把關設備拆除與處理過程，避免對環境造成污染，確保居民用水安全。

即將離任的核桃谷水區委員趙百淳（左）呼籲大家投票支持李敏妮（右）競選連任。（記者...
即將離任的核桃谷水區委員趙百淳（左）呼籲大家投票支持李敏妮（右）競選連任。（記者楊青／攝影）

核桃谷水區主席湯繼理、副主席Edwin Hilden及全體委員當天均出席活動，表達對李敏妮連任的支持。因搬遷即將離任的核桃谷水區委員趙百淳也呼籲民眾踴躍投票支持李敏妮。

趙百淳表示，選戰是一票一票累積出來的，支持者不要認為候選人聲勢強、勝券在握就忽略投票的重要性。她分享，19年前首次參選時，一度認為選情穩定，甚至前往紐西蘭度假，結果途中接獲選情告急消息，最後僅以一票之差驚險勝出。她提醒，任何選舉都不能掉以輕心，支持者一定要投票。

核桃谷水區委員選舉將於11月3日與美國期中選舉同步舉行。此次第二區與第三區均有席位開放參選，候選人申請期間為7月13日至8月7日下午5時。

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