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鑽石吧市議員選戰開打 鄧嘉猷尋求2連霸

記者楊青／鑽石吧報導
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鑽石吧市議員鄧嘉猷22日晚宣布競選連任市議員，打響鑽石吧2026年地方選舉第一炮...
鑽石吧市議員鄧嘉猷22日晚宣布競選連任市議員，打響鑽石吧2026年地方選舉第一炮。（記者楊青／攝影）

鑽石吧市議員鄧嘉猷22日晚宣布競選連任，打響鑽石吧2026年地方選舉第一炮。

超過200民眾，當晚齊聚鑽石吧高爾夫球俱樂部舉辦的競選起跑活動表達支持。多位鑽石吧現任及前任市長、市議員，以及核桃谷聯合學區、核桃谷水區的多位民選官員與代表也到場站台。

鑽石吧首位華人市長張文彬（中）為鄧嘉猷（左）和李敏妮（右，競選連任核桃谷水區委員...
鑽石吧首位華人市長張文彬（中）為鄧嘉猷（左）和李敏妮（右，競選連任核桃谷水區委員）站台。（記者楊青／攝影）

鄧嘉猷感謝支持者一路相挺。他表示，四年前首次參選時，他和團隊可說是「摸著石頭過河」，但經過四年歷練，不僅累積更多市政經驗，也與社區建立更深厚連結，對市府運作有更全面了解。

核桃谷聯合學區和鑽石吧華人協會等支持鄧嘉猷（中）競選連任。（記者楊青／攝影）
核桃谷聯合學區和鑽石吧華人協會等支持鄧嘉猷（中）競選連任。（記者楊青／攝影）

他說，相信未來四年的施政方向將更加明確，他也能以更成熟、更有效率的方式勝任市議員工作，希望再次獲得選民支持與信任。

數百支持者參加起跑儀式為候選人加油。（記者楊青／攝影）
數百支持者參加起跑儀式為候選人加油。（記者楊青／攝影）

談及城市當前面臨的挑戰，鄧嘉猷指出，財政壓力是南加州許多城市共同面對的問題。受疫情後續影響、國際局勢、貿易戰、通貨膨脹及人工成本持續上升等，市府支出明顯增加。

他表示，鑽石吧近年來的房產稅與銷售稅成長，不如過去10至20年顯著，但支出卻不斷攀升，因此未來四年市議會的重要任務之一，就是在維持公共服務品質同時，妥善平衡城市財政。

核桃谷聯合學區、核桃谷水區民選官員對鄧嘉猷（中）、李敏妮（右三，競選連任核桃谷水...
核桃谷聯合學區、核桃谷水區民選官員對鄧嘉猷（中）、李敏妮（右三，競選連任核桃谷水區委員）表示支持。（記者楊青／攝影）

在治安方面，鄧嘉猷表示，入室盜竊等財產犯罪仍是社區關切的重要議題。雖然過去一年整體情況已有改善，但如何在未來四年進一步降低犯罪率、保障居民與商家安全，仍將是他的施政重點。

此外，針對大型太陽能設施開發對社區可能造成的影響，以及遊民問題帶來的挑戰，他表示市府都已高度關注，未來將持續以保障居民與商家利益為優先考量。

對部分民眾擔心他身兼醫師工作，可能無法兼顧市政事務，鄧嘉猷回應，他一向熱愛工作，也熱衷服務社區。無論是醫師本職或市議員工作，他都會秉持盡心盡力、精益求精的態度投入。

2026年鑽石吧市議會改選將於11月3日舉行，與加州期中選舉同日投票。屆時第一、第三及第四選區的市議員席位將進行改選。

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