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灣區Costco上架雞爪 網友曬多款美味做法

記者龔玥╱聖荷西報導
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灣區Costco上架雞爪。（記者龔玥╱攝影）
灣區Costco上架雞爪。（記者龔玥╱攝影）

近日，灣區Costco正式上架雞爪，引發眾多消費者關注。此前，有不少人在社交平台上看到其他地區的Costco已經開始售賣雞爪，紛紛期待本地門店跟進。如今，這一產品終於上架，許多消費者第一時間購買並分享烹飪心得，其中包括烤雞爪、滷雞爪、紅燒雞爪等多種做法。

Costco售賣的雞爪每磅售價1.99美元，一份包含兩大包。雞爪處理得十分乾淨，個頭飽滿，沒有畸形或品質不佳的部分。不少居民還分享了雞爪的不同做法，如烤雞爪，將雞爪剪去指甲，並在爪心骨節處輕輕剁開以便更好入味。冷水下鍋後，加入蔥、薑、料酒、花椒、八角和少許鹽，煮開後繼續煮10分鐘，再撈出沖洗乾淨。隨後，加入生抽、老抽、蠔油、白糖、燒烤料等材料拌勻，可根據個人口味加辣椒粉。最後，將雞爪放入空氣炸鍋，烤制十幾分鐘，中途翻面一次，雞爪外酥裡嫩、香辣入味。

除了烤雞爪，網友們也紛紛分享了其他美味做法。其中，鹵雞爪做法受到不少人青睞。將雞爪焯水後撈出，另起鍋加入生抽、老抽、冰糖、料酒、八角、香葉、桂皮、幹辣椒、花椒等調料，加入適量清水煮沸，再放入雞爪小火慢燉40分鐘，最後浸泡至入味，冷藏後食用更具彈性和風味，成為一道開胃涼菜。

而紅燒雞爪則是先將雞爪焯水後，鍋中放油加糖炒出焦糖色，隨後加入雞爪翻炒上色，再倒入醬油、料酒、蔥薑蒜等調料翻炒均勻，加入適量清水燉煮30分鐘，最後大火收汁，使雞爪表面裹上一層濃厚的醬汁，口感軟糯Q彈。

此外，蒜香炸雞爪也是一道受歡迎的做法。雞爪焯水去腥後，調味料中加入大量蒜泥、五香粉、生抽、鹽和適量澱粉，醃制入味後放入熱油中炸至金黃酥脆，最後撒上椒鹽或孜然粉，香氣撲鼻，口感外脆裡嫩，成為許多炸物愛好者的心頭好。

雞爪每磅1.99美元吸引消費者。（記者龔玥╱攝影）
雞爪每磅1.99美元吸引消費者。（記者龔玥╱攝影）

Costco 灣區

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