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安全氣囊恐爆炸 BMW對9萬輛舊款車 發布請勿駕駛警告

編譯俞仲慈／綜合6日電
寶馬汽車針對2000至2006年份部分車型，以安全氣囊可能因為碰撞引發爆炸危險，發出緊急「請勿駕駛」警告。(美聯社)
寶馬汽車針對2000至2006年份部分車型，以安全氣囊可能因為碰撞引發爆炸危險，發出緊急「請勿駕駛」警告。(美聯社)

寶馬汽車(BMW)5日宣布，針對2000至2006年份的9萬輛汽車車主，發出緊急「請勿駕駛」警告，因為車上配備的高田(Takata)安全氣囊可能因為碰撞引發爆炸危險，呼籲車主在座車召回進行維修前，千萬不要開上路，並盡快進廠維修。

BMW要召回維修的車款包括2000至2006年份3系列、2000至2003年份5系列以及2000至2004年份X5，因為所有車款均配備高田安全氣囊，存有嚴重安全疑慮。

根據全國公路交通安全管理局(NHTSA)聲明，「要召回的車款配備最老舊的高田安全氣囊，在車禍時發生故障的可能性極高。」

據了解，高田安全氣囊使用硝酸銨(ammonium nitrate)充氣，但此化學物質會因為受熱而逐漸變質，即使輕微碰撞，充氣罐也可能瞬間爆炸，彈出碎片波及駕駛和乘客，造成受傷、甚至死亡，NHTSA副局長舒爾曼(Sophie Shulman)坦承：「這些充氣罐至今已有20年歷史，隨著時間一天天過去，變得越來越危險，即使輕微碰撞，也可能會發生爆炸。」

NHTSA官網也強調：「這些車輛車齡從17至22年不等，車內乘員將面臨非常大的風險」。

BMW呼籲車主檢查座車是否曾經因配備高田安全氣囊而被召回，如果有的話，應立即停止駕駛，並盡速聯絡經銷商，BMW將提供車主免費拖運和維修服務。

根據統計，2009年以來，高田安全氣囊在全球發生爆炸意外，造成至少33人死亡，其中包括24名國人；至於國內大約發生過400起安全氣囊爆炸意外，數個月前，已經有其他汽車製造商也因為配備高田安全氣囊而宣布召回車輛維修，今年稍早，有關單位即警告車主不要駕駛安裝高田安全氣囊的舊款本田(Honda)、福特(Ford)和Stellantis集團旗下汽車。

汽車 車禍 本田

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