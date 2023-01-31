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福特倒車相機缺陷 造成多次事故 在美召回38萬輛車

記者張聲肇／即時報導
福特宣布將召回38萬2759輛在美國賣出的三款多功能車，以檢修倒車相機問題。(美聯社)
福特宣布將召回38萬2759輛在美國賣出的三款多功能車，以檢修倒車相機問題。(美聯社)

因倒車相機造成至少17次小事故，福特(Ford)將召回38萬2759輛在美國賣出的「探險者」(Explorer)和林肯(Lincoln)兩款多功能車(SUV)。

福特上周通知全國公路交通安全管理局(NHTSA)說，前述車子的倒車攝影機不能同時和錄影監視器發生作用，監視器螢幕有時候會顯示一片藍色，而不是倒車時鏡頭前的影像。

福特說，只有360度攝影機受影響，因此，只裝後視鏡頭的車型都不用召回。需回廠修理的包括27萬9700輛2020至23年份Explorer、7萬2699輛2020-23年林肯「飛行家(Aviator)」、3萬360輛2020-22年林肯「冒險家」(Corsair)。

Explore 雨刷內飾板 會脫落

不過，Explorer還有另一個問題，NHTSA已在31日展開調查，針對2011至19年份的車款，以高速道路的速度前進時，雨刷內飾板（trim panels）可能脫落，打到鄰近車輛的擋風玻璃或摩托車騎士，讓車子失控、出事。

NHTSA說，有人投訴說，自己車子的雨刷被福特車子掉下來的內飾板打到，嚇了一大跳，還短時間讓車子失控。福特說，已接獲NHTSA的通知，「我們會一如既往配合調查。」

NHTSA說，針對Explorer的問題，已接到160多件投訴，有些車主說已換過不只一次，這個零件還是會在繁忙的高速道路上脫落飛走。

有位加州普拉辛西亞市（Placentia）一名車主2022年8月投訴說，車子開在高速公路上時，右前柱的內飾板脫落，飛到後面的車陣裏，害他花了500元換一個新的。

攝影 加州 SUV

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