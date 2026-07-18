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上架秒殺 特斯拉推出「兒童學步車」 網諷：竟然比二代跑車早出

編譯易起宇／綜合外電
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特斯拉16日推出要價225美元的「兒童平衡車」，上架沒多久便搶購一空。 （取材...
特斯拉16日推出要價225美元的「兒童平衡車」，上架沒多久便搶購一空。 （取材自特斯拉官網）

電動車大廠特斯拉16日推出一款新車，沒過多久即被搶購一空，但這款車可不是給大人開的，而是一輛給小孩的學步車，顯示特斯拉持續為「年輕」客戶推出商品，但成人顧客還是比較期待這家公司趕快推出新的跑車。

特斯拉16日推出這款特斯拉品牌、要價225美元的學步車，並稱之為「兒童平衡車」（Balance Bike for Kids）。對該公司來說，這款兒童產品讓家長更容易進入特斯拉生態系，但這款車依舊不算便宜。

一般的學步車價格大約介在50至120美元，但特斯拉這款卻比它們貴上許多；其價格更接近一些高檔的兒童學步車，像是一輛要價250美元的Woom Go，或者249美元的Guardian平衡車。

特斯拉表示，這款車共有五段可調整座椅高度，最大耐重約77磅（35公斤），推薦給2至5歲孩童騎乘。首批預購估計將從8月下旬開始出貨，但目前官網上已被搶購一空，下次開放預購日期為7月31日。

特斯拉一直以來都為距離能夠申請車貸還很多年的顧客打造許多產品。該公司已經有販售一輛1,500美元的兒童版Cybertruck、一輛1,650美元的兒童版Cyberquad、多種款式的童裝，以及其人形機器人Optimus的可動公仔。

不過，或許是特斯拉的第二代Roadster跑車讓民眾等得太久，在社群平台X上，有些網友嘲諷特斯拉，竟然連這輛兒童車都比Roadster 2還早出。特斯拉執行長馬斯克2017年就宣布要推出這款純電動超跑，但卻經歷數度延期，儘管顧客已付給該公司5至25萬美元不等的頭期款。

精華 FAQ

  • 特斯拉推出的是品牌兒童平衡車，也就是給小孩騎的學步車，售價為225美元。雖然定位是兒童用品，但價格明顯高於一般學步車。

  • 這款車有5段可調整座椅高度，最大承重約77磅、約35公斤，官方推薦2至5歲孩童使用。特斯拉也表示首批預購將在8月下旬出貨。

  • 因為特斯拉的第二代Roadster自2017年宣布後一直延期，讓不少人等得很久。網友因此嘲諷，連兒童平衡車都比這款純電超跑更早上市。

特斯拉 電動車

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