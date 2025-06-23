特斯拉股價單日大漲逾8% 但自駕計程車上路首日就違規

特斯拉一輛自駕計程車，22日行駛在德州奧斯汀的街道上。 (路透)

特斯拉 （Tesla）的自駕 計程車robotaxi周日（22日）低調在德州奧斯汀上路，只讓有限的受邀人士搭乘，但第一天就被人拍到交通違規，影片在社群平台上廣為流傳，所幸但沒有造成事故。特斯拉股價周一演出慶祝行情收盤狂漲8.2%，創兩個月來最大單日漲幅。

社群平台上流傳的一段robotaxi違規影片顯示，一部特斯拉自駕計程車在轉彎時誤入對向車道，收到喇叭警告後，又跨雙黃線回到正確車道。另有影片則是特斯拉自駕計程車顯示超速行駛。

違規影片經媒體報導，加上美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示已聯絡特斯拉、蒐集更多資訊準備展開調查，特斯拉股價在盤後交易時轉為下跌1.4%。

特斯拉在奧斯汀推出的自駕計程車服務，使用特斯拉的Model Y SUV車輛，配備公司最新的「無監督全自動輔助駕駛」軟硬體。首波車隊組成不超過24輛車，只在好天氣時的日間營運，前座乘客座位上有人進行安全監控。

目前能使用特斯拉自駕計程車服務的受邀人士，多是過去大力推介特斯拉產品、股票或是追捧執行長馬斯克的人，簽署同意早期使用的條款後，成為第一波顧客。特斯拉到目前為止，並未說明自駕計程車準備何時向一般大眾開放，不過馬斯已立志要在短期的未來加速開展業務並擴及美國其他城市。

巴克萊（Barclays）分析師Dan Levy在報告中表示，特斯拉自駕計程車上路後並沒有發生重大失誤，這部門的服務開始產生營收，對看好特斯拉股票是個重大里程碑。

將特斯拉股票評級為買進的Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives），在他的同事周日搭乘過特斯拉自駕計程車後，對彭博表示，使用者的經驗優於預期。艾夫斯認為，特斯拉的自駕計程車能一開始就和Waymo 競爭。

Google母公司Alphabet旗下的Waymo與Uber合作，也正在奧斯汀擴大無人駕駛的交通服務。