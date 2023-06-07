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開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款

編譯周芳苑／即時報導
特斯拉Model Y電動車。(取材自Tesla)
特斯拉Model Y電動車。(取材自Tesla)

新澤西州一名男子今年1月間開著特斯拉(Tesla)Model Y電動車在路上行駛時，發生方向盤鬆脫問題；為此，特斯拉宣布召回2022年及2023年份部份車款。

根據國家公路交通安全管理局(NTHSA)提出的安全報告，這次召回只有137輛汽車受到影響。

NTHSA的安全報告提到，繫緊方向盤的零件未按照規格擰緊可能導致方向盤與駕駛桿之間的連結鬆脫。

針對安全報告與召回事件，特斯拉未出面置評。

新州特斯拉車主帕特爾(Prerak Patel)1月在木橋市(Woodbridge)和家人開車從購物中心回家途中方向盤鬆脫，此問題隨即引起全美關注。有關官員表示，這是Model Y車款方向盤出問題的第二例。

國家公路交通安全管理局表示，將大約針對12萬輛車子進行調查。

帕特爾接受新州反應民意的媒體NJ Advance Media訪問時說，事發後，特斯拉從來沒有正式和他聯絡、也沒有出面調查這一起事件，令他失望，不過，NHSTA至少針對安裝方向盤的製造缺失進行調查和評估，他感覺好一些。

帕特爾希望特斯拉修復問題，不會再有人跟他和家人一樣在路上開車時方向盤脫落。

就在事件發生後大約一個月，特斯拉為帕特爾無償更換新車；帕特爾說，聯邦調查人員則在事發後與他聯繫並要求提供相關文件。

帕特爾提到，調查人員向他表示，這是嚴重的問題，並已經聯絡特斯拉進一步調查。

國家公路交通安全管理局表示，最新召回涵蓋2022年6月23日至2023年5月1日間製造的車輛。

特斯拉 新州 新澤西州

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