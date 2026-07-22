曼達尼補上EDC半年空缺 任命肖里斯掌經發公司 麗娜汗任董事會主席

從左至右：副市長蘇維思(Julie Su)、EDC總裁肖里斯(Anthony Shorris)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)與EDC董事會主席麗娜汗(Lina Khan)。(截自視頻直播)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)22日任命資深市府官員肖里斯(Anthony Shorris)出任紐約市 經濟發展公司(EDC)總裁兼行政總裁，並由前聯邦貿易委員會主席麗娜汗(Lina Khan)擔任EDC董事會主席。市府表示，新團隊將負責運用市有土地、融資及投資，推進可負擔住房、就業及小商業支持等計畫。

肖里斯曾在白思豪 (Bill de Blasio)首個市長任期擔任第一副市長，管理約35萬名市府雇員、1000億元年度預算及30多個機構；在此之前，他曾任市預算管理辦公室副主任、市財政局長、市教育局營運副總監，以及紐新港務局執行主任。

市府指出，肖里斯在前市長郭德華(Edward I. Koch)政府任職時，參與規畫十年住房計畫，投入逾40億元市府資本支出，興建或翻修近20萬戶可負擔住房；任財政局長期間，則推動市府首份納稅人權利法案，並主導多起逃稅調查。

這項任命也結束了EDC長達約半年的領導層懸缺。前任總裁金博(Andrew Kimball)今年1月離任後，財務總監帕克(Jeanny Pak)一直兼任代理總裁兼行政總裁。曼達尼政府期間曾面試多名來自政商界的候選人，卻遲遲未能定案，一度引起房地產及商業團體憂慮，擔心市府缺乏明確的經濟發展方向。

市府未公開解釋遴選為何歷時半年，但外界普遍認為，爭議核心在於EDC應繼續側重招商、土地開發及大型公共私營合作，還是依照曼達尼政府的構想，轉向強調勞工權益、企業問責及經濟平等等議題。對於曼達尼政府而言，EDC也將是落實其「可負擔性」議程的關鍵平台。

曼達尼表示，紐約若要讓居民住得下去，經濟發展必須帶來更多就業與新企業，且不能排除勞工階級。肖里斯說，他期待與企業、工會及社區合作，讓經濟成長惠及所有紐約人。

負責經濟正義事務的副市長蘇維思(Julie Su)表示，肖里斯與麗娜汗將協助EDC運用各項工具，改善紐約人的生活成本與經濟機會。曼達尼政府同日也宣布，續任紐曼(Clare Newman)為總督島信托基金總裁兼行政總裁，並續任格林(Lindsay Greene)為布碌崙(布魯克林)海軍船塢開發公司總裁兼行政總裁。