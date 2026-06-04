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州議員參選人論壇 聚焦移民保護、可負擔住房

記者范航瑜／紐約報導
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亞太裔選民聯盟辦州議員參選人論壇，圖中左起：李榮恩、牛毓琳、詹瑪麗(Mariam...
亞太裔選民聯盟辦州議員參選人論壇，圖中左起：李榮恩、牛毓琳、詹瑪麗(Mariama James)、桑切斯(Jasmin Sanchez)、王鏑、梅希亞(Lilah Mejia)與張偉立。(記者范航瑜／攝影)

亞太裔選民參與聯盟(APA VOICE)聯合十餘個社區組織，3日晚在曼哈頓華埠東百老匯社區中心(Manny Cantor Center)舉辦參選人論壇，邀請州眾議會第65選區及州參議會第27選區的參選人到場，就移民保護、降低生活成本及人口普查三大議題論辯。論壇由CUNY亞裔研究所(AAARI-CUNY)執行主任陳約翰(John Chin)主持。

在移民保護議題上，各候選人立場高度一致，均表態支持「全民紐約法案」(New York For All Act)，主張禁止州及地方機構與移民與海關執法局(ICE)合作，並擴大移民在驅逐程序中獲得法律代理的權利。

競逐第27選區州參議員席位的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，她在本屆議會任期內已協助推動通過一批移民保護法案，包括禁止聯邦執法人員進入學校、醫院及宗教場所，並爭取到逾1億2000萬元撥款，支持提供語言通暢服務的亞裔社區組織。同樣角逐該選區的前州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)則批評現有保護措施不足，直言今年在支持移民社區方面市民感到失望，主張推動「全民醫保法案」，確保移民身分絕不構成獲得醫療服務的障礙。

住房可負擔性是各候選人著墨最多的議題。牛毓琳主張對年收入逾50萬元者加徵新稅，用於全民托育及免費公車。李榮恩則提出將低收入家庭公用事業費用上限設定為收入的6%，並建設永久性可負擔社會住房。

第65選區眾議員方面，張偉立(Wei-Li Tjong)提出推廣「有限股權合作住房」模式，並倡議修改分區規畫以支持多代同堂家庭。易雅博(Illapa Sairitupac)則主張成立社會住房開發局(SHDA)，由州府直接興建公共可負擔住房，同時推動撤銷近期對租金穩定法的削弱措施。

人口普查議題上，各候選人一致呼籲州府及早行動，不能等到2030年臨近才倉促啟動外展工作。王鏑點出語言公平在亞裔社區尚未落實，強調應大幅增聘具移民背景的多語言普查工作人員，並積極防止人口普查加入公民身分問題，以免打擊移民家庭的填報意願。

論壇由APA VOICE聯合十餘個成員及合作組織共同主辦，第65選區及第27選區初選均於6月23日(周二)舉行。

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