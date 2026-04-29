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黨內初選 亞太民主黨員為王鏑、高德曼造勢

記者曹馨元／紐約報導
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多位華裔民主黨人舉辦聯誼茶話會，為國會眾議員高德曼及州眾議會第65選區參選人王鏑...
多位華裔民主黨人舉辦聯誼茶話會，為國會眾議員高德曼及州眾議會第65選區參選人王鏑爭取選票；市議員莊文怡到場支持。(記者曹馨元／攝影)

多位華裔民主黨人28日於華埠第65選區服務處舉辦聯誼茶話會，鼓勵選民積極參與6月23日的黨內初選，並為尋求連任的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)及首次參選的州眾議會第65選區參選人王鏑爭取選票；市議員莊文怡到場支持。

華埠民主黨65D區領袖于金山表示，此次聯誼茶話會的初衷是讓選民更好地了解參選人，也體現民主黨是「聽民意、接地氣」的政黨。他說，高德曼已是第三次尋求連任，他對華埠的尊重與重視有目共睹；王鏑作為華社出身的參選人，也能更好地在政府決策層反應社區心聲。

高德曼由於當日人在華府，無法到場。他的團隊成員葉凌霞表示，高德曼一向主張「華人的聲音需要被聽到、要為華社帶來切實資源」。為此，他在東百老匯的華埠第65選區服務處設有服務點，每月定期派駐辦公室員工為居民解決從移民到醫療福利的各類問題，迄今已服務逾千人。

王鏑則強調，他參選的下東城地區長期存在治安差、糧食券被盜等問題，卻缺乏為此伸張的民選官員；他也以「鄰居」的角色關切，希望能為居民打抱不平。王鏑說，目前六人競爭，選情激烈；據統計，華人選民在此選區內有6900票，「若得到華人群體支持，希望很大」。

代表南布碌崙的莊文怡也為王鏑站台，表示多年來王鏑都與她共同就反遊民所、反監獄等社區議題努力，「他就是大家能夠信賴的腳踏實地的議員」。

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區、金融區和小義大利等區域。目前與王鏑競逐的有民主黨65選區C區領袖、曼哈頓民主黨副主席詹瑪麗(Mariama James)及華裔律師張偉立(Wei-Li Tjong)等人。高德曼則面臨來自前市主計長及市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰。

華人 華府 華裔

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