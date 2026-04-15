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挑戰方未即時提證據 王鏑確定登上選票

記者劉梓祁／紐約報導
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民主社會主義者聯盟(DSA)未提交具體異議，已放棄挑戰，王鏑確定登上華埠州眾議員...
民主社會主義者聯盟(DSA)未提交具體異議，已放棄挑戰，王鏑確定登上華埠州眾議員初選選票。(記者范航瑜／攝影)

參選曼哈頓華埠第65選區州眾議員的王鏑(Jay Jacky Wong)14日表示，針對其連署資格提出異議的一方由於在法定期限內未提交具體反對理由或證據，相關程序已失效，意味其連署有效，將依法登上選票。

王鏑指出，其競選團隊於本月初向紐約市選舉局提交共1825份連署簽名，高於參選所需的500份門檻，且所有簽名均依照紐約州選舉法規完成收集與遞交。但在提交後不久，即遭紐約市民主社會主義者聯盟(DSA)下城成員、台裔美國人Daniel Cheng提出法律異議。

王鏑的競選團隊表示，依據選舉程序，提出挑戰者須於規定期限內提交具體反對依據，但截至4月13日截止時限，對方未再提出進一步法律主張。「這代表對方已實質放棄挑戰，」王鏑表示。他引述律師團隊的判斷指出，對手在逐一核查連署後，未能發現可推翻資格的問題，最終未再推進程序。他說，「這說明我們的連署經得起檢驗，每一份簽名都是真實有效的成果」。

對於此次法律挑戰，王鏑認為選舉應建立在公開競爭與選民選擇之上，而非透過技術性手段排除對手。

華埠民主黨65D區領袖于金山對結果表示歡迎，並批評相關法律挑戰屬於「騷擾性質」，意在消耗候選人的時間與競選資源。

于金山表示，此次挑戰未能成立，顯示王鏑的連署基礎穩固，也反映其在社區內具備一定支持度。他並呼籲符合資格的華人選民及早登記為民主黨，以便參與初選投票。

華人 民主黨 紐約市

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