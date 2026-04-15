參選北罕普斯狄鎮長 麥卡錫訪世報 主打建管改革與華語服務

長島納蘇郡北罕普斯狄鎮民主黨籍鎮長候選人、前納蘇郡警局分局指揮官麥卡錫(Sean McCarthy，左二)14日拜訪「世界日報」紐約社總部。(記者高雲兒／攝影)

長島 納蘇郡北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮長選戰白熱化，民主黨籍鎮長候選人、前納蘇郡警局分局指揮官麥卡錫(Sean McCarthy)14日拜訪「世界日報 」紐約社總部，介紹政見，世報副總編輯魏碧洲出面接待。麥卡錫表示，他若當選，將優先推動建築部門改革、提升政府回應效率，並改善華人 語言服務，轉向以社區需求為導向的治理模式。

62歲的麥卡錫在納蘇郡警界服務33年，曾任第三及第六分局指揮官。談及參選動機，麥卡錫表示，他過去最喜歡的是在第一線與居民互動、直接解決問題，但隨著職務升遷，工作逐漸轉向行政與體制內運作，反而遠離社區。加上警局高層人事變動，讓他意識到自己可能無法再以原本的方式服務民眾，因此選擇離開體制，之後轉任華盛頓港警區委員，推動當地新警局建設並持續參與公共事務。他說，這段經歷讓他重新思考如何在更大層面服務社區，也促使他決定參選鎮長。

長島納蘇郡北罕普斯狄鎮民主黨籍鎮長候選人、前納蘇郡警局分局指揮官麥卡錫(Sean McCarthy)14日拜訪「世界日報」紐約社總部。(記者高雲兒／攝影)

關於政策重點，麥卡錫表示會將建築部門效率問題列為最迫切議題之一。他指出，現行審批流程過於繁瑣，「程序一層一層疊加，變成厚重規則，卻無法有效解決問題」，導致許可延誤，影響商業發展。他表示，鎮內有大量空置商鋪，有些閒置一年以上，業主仍需承擔租金、稅金與保險費用，政府應協助商家盡快開業，讓資金流動、帶動社區活力。

他提出，未來將精簡流程，授權專業人員依實務作出判斷，同時建立定期檢視機制，掌握許可申請、審批與違規處理情況，提高行政效率與問責性。

在華人社區議題方面，麥卡錫表示，北罕普斯狄鎮亞裔人口已接近三成，且持續成長，但政府語言服務仍未跟上，包括網站文件未提供中文版本，311系統也缺乏中文支援。他表示，這些都是可以優先改善的問題，未來將推動相關措施，確保居民不因語言障礙而無法取得基本服務。

他並提到，過去警界亞裔人力比例偏低，影響語言能力配置，因此即使短期內難以增加人力，也應透過翻譯與制度設計補足服務缺口。

在市政運作方面，麥卡錫批評目前政府回應不足，他在走訪社區時常聽到居民反映投訴未獲處理、電話與電郵無人回覆。他表示，未來將建立更直接的回應機制，確保居民能與負責單位有效溝通並獲得處理。